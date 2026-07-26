Noggrann Lageroperatör till innegrupp i Malmö - arbeta i renrumsmiljö!
Academic Work Sweden AB / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2026-07-26
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Har du stenkoll på detaljerna och trivs med metodiskt arbete där noggrannhet är A och O? Vi söker en sifferstark lageroperatör till innegruppen hos ett ledande Life Science-bolag i Malmö, där du blir en nyckelperson i produktionskedjan.Publiceringsdatum2026-07-26Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid via Academic Work med start omgående eller enligt överenskommelse. Som lageroperatör i innegruppen arbetar du i renrumsmiljö med skyddsutrustning. Din huvudsakliga uppgift är att supporta produktionen med material genom precisionsuppvägning av kemikalier och råvaror enligt transferordrar, lagerplock och etikettering. Du hanterar även godsmottagning, lagermottagning och registrering i affärssystemet (AXP). Tjänsten tillämpar ett rullande 3-veckorsskift, vilket ger en bra möjlighet till sammanhängande ledighet. Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär fysisk hantering av gods, från ankomst till lagret till dess att varorna skickas ut till slutkund.
Uppvägning & Beredning: Plocka artiklar och väga upp råvaror/intermediat i renrum med mycket hög precision utifrån transfer- eller rekvistionsordrar.
Märkning & Packning: Etikettera varje förpackning noggrant och packa/leverera vidare till tillverkningen eller mellanlager.
Godsmottagning & Lagerflyttar: Utföra mottagningskontroll, lagerläggning och registrera lagerflyttar i affärssystemet (AXP).
Lagerinventering & Support: Göra inventeringar, returer, organisera förvaring av utrustning samt koordinera transporter (inklusive farligt gods).
Vi söker dig som
Goda praktiska kunskaper av lagerarbete, godshantering eller arbete inom tillverkande industri.
Goda praktiska kunskaper av att arbeta med hög noggrannhet, siffersinne och noggrann recept-/instruktionsföljning.
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift (för säkerhetsinstruktioner, etikettering och systemrapportering).
Förmåga att hantera tunga lyft
Det är meriterande om du har
Praktisk erfarenhet av arbete i renrumsmiljö eller GMP-reglerad verksamhet.
Erfarenhet av kemikaliehantering, precisionsuppvägning eller farligt gods (ADR).
Erfarenhet av affärssystem för lagerstyring (t.ex. AXP, SAP eller IFS).
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Stabil
Ansvarstagande
Hjälpsam
Ordningsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SFJKRY". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Östergatan 18 (visa karta
)
211 25 MALMÖ Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10011699