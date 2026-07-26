Hemtjänstpersonal med B-körkort till Assistans och Hemtjänst, Nyköping
Assistans & hemtjänst Sverige AB / Undersköterskejobb / Nyköping Visa alla undersköterskejobb i Nyköping
2026-07-26
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistans & hemtjänst Sverige AB i Nyköping Publiceringsdatum2026-07-26Om företaget
Assistans och Hemtjänst är en engagerad hemtjänstleverantör som strävar efter att ge våra kunder bästa möjliga omsorg i deras eget hem. Vår vision är att förbättra livskvaliteten för äldre och personer med funktionsnedsättning genom trygg, personlig och högkvalitativ vård. Läs mer om oss på https://assistansochhemtjanst.se/Om tjänsten
Som hemtjänstpersonal hos oss möter du äldre människor i deras eget hem och stöttar dem i vardagen – allt från personlig omvårdnad och hygien till måltider, förflyttningar och social samvaro. Du arbetar självständigt ute hos våra kunder, men är alltid en del av ett team som stöttar varandra.
Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och varannan helg. Vårt upptagningsområde omfattar hela Nyköpings kommun, inklusive vissa av kommunens ytterområden – du behöver därför vara beredd att arbeta både i innerstaden och på landsbygden.
Det här är en tillsvidareanställning som inleds med en provanställning. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom hemtjänst.
Utbildning som undersköterska eller vårdbiträde är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav för den här tjänsten, eftersom arbetet innebär att ta sig mellan kunder både i innerstaden och på landsbygden.
OBS! Vi tar referenser på våra sökande, och vi kräver utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Vi har kollektivavtal.
Omfattning: Deltid från ca 80 % upp till heltid – vi är flexibla.
Tillträde: Snarast möjligt/efter överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Ansökan: Skicka din ansökan till jobb@assistansochhemtjanst.se
. Märk ämnesraden med "Hemtjänstpersonal med körkort", så att din ansökan hamnar rätt bland våra utlysta tjänster.
Varmt välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att lära känna dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: jobb@assistansochhemtjanst.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assistans & hemtjänst Sverige AB
(org.nr 559115-8489)
Fågelbovägen 19 D (visa karta
)
611 36 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Assistans och Hemtjänst Sverige AB Jobbnummer
10011696