Legitimerad tandhygienist, 75 % Malmögapet i centrala Malmö
Odontonord AB / Tandsköterskejobb / Malmö Visa alla tandsköterskejobb i Malmö
2026-07-26
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Om arbetsplatsen
Malmögapet är en modern och växande tandvårdsklinik centralt belägen i Malmö. Vi erbjuder allmän, förebyggande och estetisk tandvård samt mer avancerade behandlingar inom bland annat implantat, protetik och tandreglering.
Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande tandhygienist som vill bli en del av vårt team och bidra till en trygg och högkvalitativ tandvård.Publiceringsdatum2026-07-26Dina arbetsuppgifter
Som tandhygienist hos oss kommer du bland annat att arbeta med:
Undersökningar och diagnostik inom tandhygienistens kompetensområde
Förebyggande tandvård och individuellt anpassad munhygieninformation
Parodontal behandling och uppföljning
Depuration och behandling av patienter med parodontala sjukdomar
Dokumentation, journalföring och behandlingsplanering
Samarbete med tandläkare och övriga medarbetare på kliniken
Att skapa ett professionellt och tryggt bemötande för våra patienterKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad tandhygienist
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Är noggrann, ansvarstagande och professionell
Har god samarbetsförmåga och ett patientfokuserat arbetssätt
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Tidigare erfarenhet som tandhygienist är meriterande, men inget krav. Även du som är nyutexaminerad är varmt välkommen att söka tjänsten.
Anställningsvillkor
Omfattning: 75 %
Tillsvidare anställning med 6 månaders provanställning
Tillträde: 1 september 2026 eller enligt överenskommelse
Placering: Malmögapet, centrala Malmö
Arbetstider: Dagtid enligt överenskommet schema
Lön: Fast lönSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till:rekrytering@malmogapet.se
Märk ansökan med "Tandhygienist Malmögapet".
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan därför komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
E-post: rekrytering@malmogapet.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Odontonord AB
(org.nr 559487-6665), http://www.malmogapet.se
Kanalgatan 3 (visa karta
)
211 40 MALMÖ Arbetsplats
Malmögapet Jobbnummer
10011698