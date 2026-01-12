Senior Lead Data Engineer Tech Lead
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren Lead Data Engineer/Tech Lead som vill leda ett nytt team i arbetet med att skapa och etablera dataprodukter på Azure Databricks. Fokus ligger på att göra data tillgänglig och affärsnyttig för verksamheten samt att etablera hållbara arbetssätt och tekniska lösningar som kan förvaltas av andra team över tid.
ArbetsuppgifterLeda och coacha ett team av data engineers i utvecklingen av robusta, återanvändbara och affärsnära dataprodukter.
Översätta affärsbehov till tekniska lösningar och dataarkitektur.
Säkerställa hög kvalitet, dokumentation och användarvänlighet i dataprodukter.
Etablera tekniska mönster, best practices och arbetssätt för dataprodukter.
Samarbeta nära verksamhet och IT för att driva förbättringar inom teknik och process.
Stötta andra team vid överlämning och förvaltning av dataprodukter.
KravDokumenterad erfarenhet av att leda data engineering-team.
Dokumenterad erfarenhet av att bygga lösningar i Azure Databricks.
Förmåga att översätta affärsbehov till tekniska lösningar och dataarkitektur.
Stark kommunikativ förmåga och erfarenhet av att facilitera dialog mellan verksamhet och IT.
Erfarenhet av att etablera arbetssätt och coacha andra team.
MeriterandeErfarenhet av DevOps.
Erfarenhet av CI/CD.
Erfarenhet av data governance.
Erfarenhet av överlämning av lösningar till andra team.
Erfarenhet av att arbeta i tvärfunktionella och agila team.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
