Senior Kravanalytiker och projektledare
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Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Senior Kravanalytiker och projektledare hos vår kund.Publiceringsdatum2026-07-06Beskrivning
Vi söker en senior kravanalytiker som även har dokumenterad erfarenhet av projektledning för ett tekniskt projekt inom radiospektrumanalys.
Tyngdpunkten i uppdraget ligger på kravanalys och strukturering av verksamhetens behov, krav och lösningsförslag. Konsulten ansvarar för att ta fram en tydlig, spårbar och kvalitetssäkrad kravbild som utgör underlag för avrop, implementation, test och införande.
Utöver detta förväntas konsulten ta ett operativt projektledaransvar med ansvar för planering, samordning och uppföljning av projektets aktiviteter. Rollen innebär nära samarbete med verksamhet, IT, leverantörer och andra intressenter för att säkerställa projektets framdrift, hantera beroenden och bidra till att projektets mål uppnås avseende tid, kvalitet och leverans.
Uppdraget omfattar:
Kravarbete (workshops, dokumentation, säkerställa spårbarhet mellan krav, lösning och test) – förfining och förtydligande av krav för avrop.
Planera, leda och delta i workshops med leverantör och verksamhet
Leda projektets planering, styrning och uppföljning
Ansvara för rapportering och beslutsunderlag till styrgrupp och ledning
Säkerställa framtagning av projektrapport och riskanalyser
Hantera intressenter, beroenden, prioriteringar och risker
Driva delar av inköps- och upphandlingsarbete samt leverantörsdialoger
Facilitera kravprioritering och säkerställa förankring av beslut
Samordna verksamhet, IT, utvecklingsteam och externa leverantörer
Säkerställa test, införande, lansering och hållbar överlämning till förvaltning
Placering är Stockholm Arlanda. Arbete på distans när det är möjligt.
Skallkrav:
• Konsulten ska ha minst 8 års dokumenterad erfarenhet av kravanalys och lösningsarbete i komplexa verksamheter.
• Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av projektledning av komplexa verksamhets- eller IT-projekt
• Konsulten ska ha deltagit i minst 2 genomförda projekt där konsulten haft ansvar för samordning och kommunikation mellan verksamhet och IT inom myndighet eller statligt ägt bolag.
• Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av projektstyrning enligt XLPM eller motsvarande projektmodell.
• Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av att självständigt planera och genomföra kravanalys samt samordna krav- och testaktiviteter i projekt eller förvaltningsuppdrag.
• Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av test, driftsättning och överlämning till förvaltning.
Meriterande:
• Konsulten bör ha certifiering inom projektledning, exempelvis PMP, PRINCE2, IPMA eller motsvarande.
• Konsulten bör ha erfarenhet av AI-lösningar eller AI-relaterade projekt inom IT.
• Konsulten bör ha minst 1 års dokumenterad erfarenhet av kravanalys och lösningsarbete kopplat till upphandlingar.
Startdatum: 2026-08-17
Slutdatum: 2026-10-31
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Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8009090-2087719". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9994018