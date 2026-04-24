Senior Kravanalytiker inom energisystem & IT
Vill du arbeta i en samhällskritisk verksamhet där din kompetens gör verklig skillnad? Vi söker nu en senior kravanalytiker som vill vara med och utveckla framtidens energisystem genom avancerade IT- och verksamhetslösningar.
Om uppdraget
Du blir en del av en verksamhet i stark utveckling, där stora förändringar inom energimarknaden driver behovet av nya system, processer och arbetssätt. Rollen innebär att du arbetar nära både verksamhet och IT i komplexa projekt med fokus på kravhantering, analys och struktur.
Du kommer att bidra i projekt kopplade till utveckling av elmarknaden, där automatisering, prognostisering och styrning är centrala delar. Arbetet sker i agila team tillsammans med bland annat projektledare, arkitekter, testledare och verksamhetsspecialister.Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Samla in och analysera funktionella och icke-funktionella krav genom workshops
Dokumentera och strukturera krav på ett enhetligt och spårbart sätt
Säkerställa att krav förankras och kommuniceras mellan intressenter
Koordinera kravarbete med arkitekter och utvecklingsteam
Bidra till informationsmodellering och arkitekturella vägval
Delta i testarbete och säkerställa kravtäckning
Utveckla och förbättra kravprocesser och arbetssätt
Fungera som metodstöd inom kravhantering
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom IT, systemvetenskap, teknik eller motsvarande erfarenhet
Minst 9 års erfarenhet av kravanalys/kravställning
Erfarenhet från energibranschen
Minst 5 års erfarenhet av UX, användbarhet eller användarcentrerad design
Erfarenhet av komplexa IT-projekt i agila miljöer
Erfarenhet av processkartläggning och verksamhetsanalys
Erfarenhet av informationsmodellering och datamodellering
Erfarenhet av integrationer, API:er och tjänstebaserad arkitektur
Erfarenhet av kravverktyg (t.ex. JIRA, Azure DevOps)
Erfarenhet av arbete med regulatoriska krav (t.ex. GDPR)
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom teknik- eller infrastrukturprojekt
Erfarenhet av SAFe eller liknande agila ramverk
Erfarenhet från offentlig sektor eller myndighet
Certifiering inom kravhantering (t.ex. IREB, REQB)
Uppdragsinformation
Omfattning: Heltid
Plats: Sundbyberg (upp till 50% distans)
Säkerhetsprövning: Krävs
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag där deras kompetens skapar tydliga resultat. Vårt fokus är kvalitet, långsiktighet och att skapa goda förutsättningar både för konsulter och uppdragsgivare genom tydlighet, professionalism och hållbara relationer.
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9875695