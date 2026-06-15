Vindkrafttekniker Aange
Siemens Energy AB / Maskinreparatörsjobb / Ånge Visa alla maskinreparatörsjobb i Ånge
2026-06-15
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Vi söker en dedikerad och positiv vindkrafttekniker med el erfarenhet i Bjoernberget!
En ögonblicksbild av din dag
I rollen som Vindkraftstekniker kommer du främst att arbeta på en plats inom servicecentret i navet. På daglig basis finns det tre platser där teknikerna arbetar med vindturbiner, och färdas i service bilar mellan platserna.
Vårt huvudnav ligger i Bjoernberget, men du kommer att resa till tre olika platser i Västernorrlands län i Sverige, därför söker vi någon som bor i omgivande områden.
Hur du kommer påverka
Vi söker dig som vill ha ett stimulerande och varierat jobb, där du kommer att vara ansvarig för service och underhåll av vindkraftverk på våra kunders vindkraftparker.
Lös problem på plats för att säkerställa hög driftsäkerhet och ge utmärkt service till våra kunder.
En stor del av jobbet är att säkerställa att arbetet på plats alltid utförs med säkerhet som högsta prioritet. För elektriskt arbete arbetar vi enligt den svenska elstandarden (SS-EN 50110-1).
Du kommer att stödja våra kunder både på distans och på plats samt koordinera serviceoperationer och lösa produktproblem. Detta inkluderar att genomföra förbättringsåtgärder och modifieringar.
Du är ansvarig för rapportering och dokumentation av ditt arbete, inklusive att övervaka, koordinera och följa upp arbeten som utförs av underleverantörer.
Vår anställdas kunskap är viktig för oss. Du kommer därför att börja med en utbildning på Siemens Gamesa utbildningscenter i Danmark samt på olika platser i Sverige.
Vem söker vi?
Teknisk utbildning inom elektricitet.
Certifierad elektriker, minst 2-3 års erfarenhet.
Erfarenhet av arbete med högspänning inom turbiner är en stor fördel.
Hälsocertifikat/godkänd hälsoundersökning.
Flytande svenska, muntligt och skriftligt. Engelska är en stor fördel.
Körkort klass B, manuell.
Bekväm med att arbeta på hög höjd.
Vi söker en person med god kommunikationsförmåga och en flexibel inställning. Du kommer att vara en del av en högtempomiljö varje dag, med intensiva och utmanande uppgifter, så du behöver kunna anpassa dig till dessa och de förändringar som uppstår.
Vilka är Siemens Gamesa?
Siemens Gamesa är en del av Siemens Energy, en global ledare inom energiteknik med en rik arv av innovation som sträcker sig över 150 år. Tillsammans är vi engagerade i att göra hållbar, pålitlig och prisvärd energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Som en ledande aktör inom vindindustrin och tillverkare av vindkraftverk är vi passionerade över att driva energiövergången och tillhandahålla innovativa lösningar som möter det växande energibehovet i det globala samhället. På Siemens Gamesa söker vi ständigt individer som vill gå med i vårt team och stödja vårt fokus på energiomvandling.
Vårt engagemang för mångfald
Lyckligtvis är vi inte alla likadana. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi bygger på inkludering och vår gemensamma kreativa energi drivs av flera nationaliteter. Vi firar karaktär – oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsnedsättning. Vi energiserar samhället, hela samhället, och vi diskriminerar inte baserat på våra olikheter.
Kontaktinformation
Sista dag att ansöka är 06.07.2026, men löpande urval tillämpas, rollen kan fyllas innan sista ansökningsdatum.
Plats: Västernorrlands län i Sverige
#Page Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "297642". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Siemens Energy AB
(org.nr 556606-6048)
841 96 AANGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aange Jobbnummer
9963800