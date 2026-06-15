Projektcontroller - Vattenfall Eldistribution
Vattenfall AB / Controllerjobb / Solna Visa alla controllerjobb i Solna
2026-06-15
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Företagsbeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB är Vattenfalls elnätsverksamhet och ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ansvarar för en samhällsbärande infrastruktur som distribuerar el till mer än 900 000 företag och hushåll. Som medarbetare hos oss bidrar du varje dag till att samhället fungerar och till en säker elförsörjning för kommande generationer. Tillsammans bygger vi framtidens elnät och möjliggör omställningen till ett hållbart samhälle. Läs mer om hur det är att arbeta här
Om rollen
Vill du göra en verklig skillnad för att Sverige ska lyckas med energiomställningen och nå klimatmålen? Detta är en spännande och viktig roll där du i egenskap av Projektcontroller kommer att stödja investeringsverksamheten med ekonomisk styrning och uppföljning.
Du kommer tillhöra avdelningen projektcontrolling som består av 12 personer varav 8 personer är Projektcontrollers. Du får en central roll i arbetet med ekonomisk styrning, uppföljning och rapportering av våra anläggningsinvesteringar, rollen är bred och varierad. Du blir en del i en programorganisation med ett mycket stort antal projekt där du ansvarar för de ekonomiska frågorna i verksamheten.
I nära samarbete med dina kollegor, programledare, projektledare och andra funktioner i verksamheten säkerställer du att den finansiella rapporteringen håller hög kvalitet och ger rätt stöd för styrning och beslut. Rollen innebär även att identifiera avvikelser, analysera utfall och bidra med förbättringsförslag i processer och arbetssätt.
Det finns goda möjligheter att påverka och utveckla rollen utifrån din kompetens, dina intressen och verksamhetens behov. Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar både löpande uppföljning samt mer analytiska och utredande uppgifter.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Tjänsten är bred och omväxlande, men dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Stödja programledare vid investeringsplanering och prognoser
Stödja projektledare med ekonomisk struktur och uppföljning i stora projekt
Utföra och utveckla investeringsuppföljningen
Driva eller delta i utvecklingsaktiviteter
Bevaka pågående projekt och säkerställa ekonomiskt avslut av projekt
Ad-hoc analyser/uppgifter
Genomföra utbildningar inom ditt kompetensområde
Löpande stötta investeringsverksamheten i ekonomiska frågor
Kravspecifikation
För att bli framgångsrik i denna roll ser vi att du är en engagerad och nyfiken person som motiveras av att åstadkomma resultat. Du gillar att ta eget ansvar och har förmågan att självständigt driva arbetet framåt. Vidare vill vi att du trivs med att ha många kontaktytor och med att arbeta i team.
Du trivs med att verka i en föränderlig miljö och med att kunna påverka och bidra med din kompetens och personlighet. Givetvis har du ett affärsmässigt tänk och lätt för att växla mellan helhetsperspektiv och detaljnivå. Att du har ett pedagogiskt sätt och förmågan att kommunicera resultat och analyser till olika typer av mottagare är viktigt för rollen.
Bakgrund
Akademisk examen inom ekonomi
Minst 3 års erfarenhet av projektcontrolling eller liknande arbetsuppgifter
Väldigt goda Excel-kunskaper
Flytande i svenska och god engelsk förmåga
Affärsmässigt tänk
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av anläggningsprojekt
Kunskaper i SAP
Erfarenhet av Power BI
Erfarenhet av att utveckla AI-lösningar
Ytterligare information
Vi erbjuder:
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en företagskultur där vi strävar efter att vara öppna, aktiva och positiva med arbetsuppgifter som utvecklar och utmanar dig. Våra medarbetares och samarbetspartners hälsa och välbefinnande är viktig för oss. En god arbetsmiljö är grundläggande i allt vi gör och säkerheten står alltid i centrum. För oss är det viktigt att dina personliga värderingar stämmer överens med vår kultur som präglas av att göra varandra bättre, ligga steget före samt att hålla vad vi lovar.
För att du ska trivas erbjuder vi möjlighet till ständigt lärande, bra arbetsvillkor och ett brett utbud av personalförmåner. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort
Solna
För mer information om tjänsten kontakta anställande chef Hans Aasa, hans.aasa@vattenfall.com
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Jessica Petersson, jessica.petersson@vattenfall.com
Under semesterveckorna kan det vara svårt att nå oss, men skicka ett mejl så svarar vi så fort vi kan.
Fackliga representanter för denna tjänst är Christian Ericsson, Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm, Akademikerna, Jan-Olof Eriksson, Unionen, Ulf Tengman, SEKO. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 2 augusti 2026 Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag. I den här rekryteringsprocessen kommer tester att förekomma.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
169 79 SOLNA Arbetsplats
Solna - Vattenfall Jobbnummer
9963818