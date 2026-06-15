Lärare i meänkieli, årskurs 6 Odensalaskolan
Östersunds Kommun / Grundskollärarjobb / Östersund Visa alla grundskollärarjobb i Östersund
2026-06-15
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Odensalaskolan är Östersunds kommuns största grundskola med över 600 elever från F-9. Skolan är nybyggd och de sista eleverna flyttade in så sent som hösten 2023. Ett viktigt fokus för oss är att tillsammans jobba fram en gemensam skolkultur som präglas av samarbete, engagemang och elevernas bästa i centrum. Vårt mål är att tillsammans med vårdnadshavare och elever skapa en god verksamhet med hög kunskapsnivå och stor social kompetens, som ska ge våra elever de bästa försättningarna för att klara sig bra i livet. Tillsammans kan vi göra skillnad varje dag. Vi har stort fokus på lärande och utveckling för såväl elever och personal.
Ditt nya jobb
Vi söker dig med Lärarutbildning inom meänkieli för läsåret 26/27. Önskad start vecka 34.
Anställningen omfattar 8%, inriktningsvis fördelat på 2 st utbildningstillfälle per vecka med tillhörande planering och efterarbete.
Dina arbetsuppgifter blir att planera och genomföra elevs utbildning i meänkieli årskurs 6.
Stor chans till förlängning med tillhörande förändring i sysselsättningsgrad kopplat till timplan för årskurs 7-9.
Vi förbehåller oss rätten att avbryta rekryteringen vid eventuella förändrade förutsättningar av organisatorisk- och/eller verksamhetskaraktär.
Vanliga arbetsuppgifter
Planera och genomföra undervisning enligt läroplanen
Betygsätta eleverna
Dokumentera i verksamhetssystem
Skapa god miljö för lärande
Din kompetensPubliceringsdatum2026-06-15Kvalifikationer
Lärarutbildning inriktning språk; meänkieli
Du har god datorvana
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
Tidigare erfarenhet av att arbeta inom skolan
Kunskap om skolans styrdokument och kan omsätta dessa i det dagliga arbetet
Tidigare jobbat med digitala system riktade till skolan, till exempel: Google Workspace, Unikum, Skola24, IST
Vi söker dig!
Till vårt team söker vi nu en lärare som har förmågan att se varje elev och anpassa undervisningen efter individens behov. Du är strukturerad och flexibel i ditt arbetssätt och har en god förmåga att växla mellan olika undervisningssituationer och arbetsuppgifter. Du som har ett tydligt ledarskap i klassrummet och ser vikten av att skapa en trygg, inkluderande och inspirerande lärmiljö. Som person är du relationsskapande och har lätt för att bygga förtroendefulla kontakter med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du har en god samarbetsförmåga och bidrar gärna till ett kollegialt lärande och till skolans gemensamma utveckling. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper för tjänsten.
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Lillsjövägen 10 (visa karta
)
831 62 ÖSTERSUND Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Biträdande rektor
Anna Falk anna.1.falk@ostersund.se Jobbnummer
9963814