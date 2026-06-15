Lärare i slöjd till Backegårdsskolan och Solbackeskolan!
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2026-06-15
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-15Beskrivning
Backegårdsskolan och Solbackeskolan ligger i Bergsjön och bildar ett gemensamt skolområde – Nordost 2. Hos oss möts du av en välkomnande atmosfär, nyfikna elever och ett starkt kollegialt samarbete!
Backegårdsskolan är en F-6-skola med två klasser i varje årskurs. Solbackeskolan har en klass i varje årskurs F-6 samt anpassad grundskola. På våra skolor går totalt cirka 500 elever och vi har ungefär 90 medarbetare, 45 på vardera skolan.
Skolorna ligger i ett mångkulturellt område och majoriteten av våra elever har ett annat modersmål än svenska. Vårt mål är därför att arbeta språkutvecklande i alla ämnen.Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en slöjdlärare som vill ansvara för textilslöjden på båda våra skolor. Som planeringen ser ut inför nästa läsår kommer tjänsten vara fördelad på tre dagar på Backegårdsskolan och två dagar på Solbackeskolan. Skolorna ligger ungefär 1 km från varandra.
Du undervisar i elevgrupper om 8-10 elever i årskurs 3-6 och inkluderade elever från anpassad grundskola. När elever från anpassad grundskola deltar finns även en resurs med vilket betyder att ni blir två vuxna i klassrummet. Detta ser vi som en stor tillgång för alla våra elever!
Din lärarkollega som ansvarar för trä- och metallslöjd har arbetat på båda skolorna under några år och här erbjuds ett nära samarbete för att tillsammans utveckla slöjden på våra skolor. Det finns välutrustade slöjdsalar för de olika slöjdarterna på båda skolorna. Dessutom finns möjlighet att öppna upp mellan salarna för att möjliggöra samarbete slöjdarterna emellan.
Vi ser gärna att du bidrar till vårt skolgemensamma arbete utifrån dina tidigare erfarenheter och intressen. På båda skolorna pågår arbeten med aktiva raster, språkutvecklande insatser och relationsskapande arbeten för att ge några exempel.
Du kommer att ha din tillhörighet när det gäller konferenser, APT och liknande på en av skolorna. KvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i slöjd för årskurs 3-6. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande:
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta språkutvecklande och inkluderande samt med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).
Personliga kompetenser:
Vi söker dig som ser möjligheter snarare än hinder. Du är trygg i din roll och är skicklig på att bygga relationer. Eftersom vi jobbar tätt ihop värdesätter vi din samarbetsförmåga och din vilja att bidra till "vi-känslan" på skolorna. Vidare har du en god pedagogisk förmåga att anpassa undervisningen så att den möter elevernas behov.
Hos oss ska alla elever självklart få möjlighet att utveckla goda kunskaper men också utvecklas socialt. Vi tycker att värdegrundsarbete, relationsskapande arbete och ett gott förhållningssätt är viktigt. Vi vill gärna att du som söker berättar vad värdegrundsarbete och ett bra bemötande betyder för dig!
Välkommen med din ansökan!
Vi välkomnar både dig med erfarenhet och dig som nyexaminerad lärare att söka tjänsten. För att du som är nyexaminerad skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.Övrig information
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Petra Jerne petra.jerne@grundskola.goteborg.se 031-3654750 Jobbnummer
9963802