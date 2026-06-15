Operativ Teamleader för nattskiftet till Work System Tenhult
Work System Sweden AB / Chefsjobb / Jönköping Visa alla chefsjobb i Jönköping
2026-06-15
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Vi söker en Teamleader till vårt nattteam i produktionen!
En av våra kollegor går vidare till en ny roll inom bolaget och vi söker därför dig som vill ta nästa steg och kombinera ett operativt arbete i produktionen med ett utökat ansvar för teamet.
I rollen arbetar du nära teamet i produktionen med fokus på montering, samtidigt som du ansvarar för att leda, planera och följa upp arbetet. Vi söker dig som är engagerad, nyfiken och trivs i en roll där du får ta ansvar och utvecklas tillsammans med andra.
Om rollen:
Som Teamleader på vårt nattskift har du en viktig roll i produktionen där du kombinerar praktiskt arbete med ett naturligt ledarskap.
Merparten av din tid arbetar du operativt tillsammans med teamet i produktionen. Du monterar, packar och hanterar produkter samtidigt som du hjälper till att planera arbetet, skapa struktur i vardagen och säkerställa att teamet har rätt förutsättningar för att lyckas.
Du fungerar som ett stöd för dina kollegor i det dagliga arbetet och hjälper till att prioritera, lösa problem och driva arbetet framåt när det behövs. Rollen innebär inget personalansvar, men du har en viktig funktion i att skapa engagemang, arbetsglädje och ett bra samarbete i teamet.
Utöver arbetet i monteringen ansvarar du även för vissa övergripande uppgifter kopplade till nattskiftet, exempelvis uppstart och övervakning av CNC-maskin, kaprobot samt viss lagerhantering.
Du fungerar även som en viktig länk mellan natt- och dagproduktionen genom att säkerställa en tydlig överlämning kring produktion, status och eventuella avvikelser.
Sammanfattningsvis innebär rollen att du:
Arbetar operativt tillsammans med teamet i produktionen
Bidrar till struktur och planering i det dagliga arbetet
Stöttar och hjälper kollegor i det dagliga arbetet
Säkerställer att produktionen flyter på enligt plan
Ansvarar för överlämning mellan natt- och dagproduktion
Stöttar produktionen inom CNC, kaprobot (ABB) och lager vid behov
Bidrar till ordning, struktur och ständiga förbättringar
För att trivas i rollen tror vi att du...
• är en ansvarstagande person som gillar att ta initiativ och bidra till att teamet lyckas tillsammans.
Du trivs i en miljö där det händer mycket, samarbetar gärna med andra och tar naturligt ansvar i vardagen. Samtidigt vågar du fatta beslut, skapa struktur och följa upp det som behöver göras. Eftersom tjänsten är förlagd till ständig natt ser vi också att du trivs med att arbeta nattetid.
Du behöver inte ha arbetat som Teamleader tidigare, men du har sannolikt erfarenhet från produktion, lager, montering eller liknande verksamhet och har visat att du kan ta ett större ansvar i gruppen.
Vi tror att några av följande punkter stämmer in på dig:
Du har erfarenhet från produktion, lager eller montering
Du har tidigare tagit ett informellt ansvar i ett team
Du är strukturerad och gillar ordning och reda
Du är kommunikativ och har lätt att samarbeta med andra
Du är lösningsorienterad och tar egna initiativ
Du trivs i en roll där du både arbetar operativt och hjälper teamet att nå gemensamma mål
Krav för tjänsten:
• Svenska i tal och skrift.
Meriterande:
• Truckkörkort, främst A1–4 och B1–4.
Vad får du hos oss?
Hos Work System får du mer än bara ett jobb – du blir en del av en stark gemenskap där alla bidrar till att göra skillnad.
Vi erbjuder dig:
Möjlighet att utvecklas genom vårt egenutvecklade kompetensutvecklingsprogram WS Academy.
Stöd och samarbete med engagerade kollegor i ett Great Place to Work-certifierat företag.
Marknadsmässig lön, ATF, vinstdelning, pension och försäkringar.
Friskvårdsbidrag, friskvårdstid och sociala aktiviteter som AW:s, julfester och event.
Work System – en av Sveriges bästa arbetsplatser
Varje år utvärderar Great Place to Work arbetsplatser utifrån trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap. Våra medarbetare är en av våra viktigaste resurser – och deras engagemang är en stor del av vår framgång.
2025 placerade vi oss på plats 12 på listan över Sveriges bästa arbetsplatser i kategorin medelstora bolag, 2026 hamnade vi på plats 15. Något vi är otroligt stolta över - och som vi ser som ett kvitto på vår kultur av gemenskap, glädje och laganda.
Mer om oss
Work System utvecklar, säljer och installerar utrustning till lätta transportbilar med fokus på att skapa säkrare, smidigare och mer effektiva arbetsdagar för yrkesproffs.
Sedan starten 2009 har vi vuxit kraftigt och är idag cirka 125 medarbetare. Vi finns representerade genom 15 egna anläggningar och 12 partners, med rikstäckning i Sverige - från Malmö i söder till Kiruna i norr. Utöver det är vi etablerade i 13 länder runt om i Europa.
Vår kultur präglas av entreprenörskap, korta beslutsvägar och en stark laganda. Våra värdeord – stolthet, enkelhet, snabbhet, ambassadör och glädje – genomsyrar hur vi arbetar, samarbetar och utvecklas tillsammans.
Kollektivavtal
Moderbolaget Work System Sweden är inte kollektivavtalsanslutet. För oss är det viktigt med trygga villkor, öppen dialog och respekt för varje medarbetares val – vi uppmuntrar därför våra medarbetare att vara medlemmar i fackförbund om de önskar. Läs mer om hur vi arbetar med villkor och anställningstrygghet på vår karriärsida.
Praktisk information
Plats: Tenhult (huvudkontor).
Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning (vi tillämpar 6 månaders provanställning).
Arbetstider: Måndag kväll - fredag morgon, 21:45-06:30.
Start: Enligt överenskommelse.
Lön: Fast lön + prestationsbaserad bonus & OB+skiftformstillägg, pension och försäkringar enligt avtal.
Lönespann: 29 000 - 32 000kr.
Förmåner: Utbildningar via WS Academy, friskvårdsbidrag, friskvårdstid, hälsofrämjande aktiviteter, AW:s, julfester och teamaktiviteter i världsklass 🎉
Är du redo?
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden är slut – skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Work System Sweden AB
(org.nr 556782-6713), http://www.worksystem.se
Industrivägen 11B (visa karta
)
561 61 TENHULT Jobbnummer
9963801