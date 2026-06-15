Lärare till elev/lärarassistent och allmän kurs vid Hjo folkhögskola
Skara Stifts Folkhögskola, Stiftelsen / Gymnasielärarjobb / Hjo Visa alla gymnasielärarjobb i Hjo
2026-06-15
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skara Stifts Folkhögskola, Stiftelsen i Hjo Publiceringsdatum2026-06-15Beskrivning
Hjo folkhögskola är en pedagogisk bildnings- och kulturarena lokaliserad i den vackra sommarstaden Hjo. Folkhögskolan är en spännande mötesplats med flera olika linjer och inriktningar. Här träffas personer med olika bakgrund i en utvecklande miljö präglad av mångfald, värme och omtanke. Folkhögskola som skolform erbjuder goda möjligheter att jobba med trygga och sammanhållna grupper, att de studerande deltar aktivt och bidrar med sina egna erfarenheter samt att de får stöd att lyckas med studierna.
Hjo folkhögskola drivs som en fristående stiftelse med Skara stift som grundare.
Samtliga medarbetare vid Hjo folkhögskola erbjuds mycket goda möjligheter till både friskvård och kompetensutveckling.
Internationella utbyten är en viktig del inom verksamheten. Hjo folkhögskola är Erasmus+ ackrediterade inom vuxnas lärande.
Vi söker nu en lärare till vår utbildning till elev/lärarassistent som sker digitalt samt på allmän kurs på plats i Hjo. De ämneskompetenser vi framförallt eftersöker är samhällskunskap och historia samt erfarenhet av olika former av stödundervisning inom skola på olika nivåer.
Vid Hjo folkhögskola arbetar vi efter tanken att "alla skall ges många och olika chanser att lyckas". Vi förutsätter att du delar detta tankesätt och tillämpar detta i mötet med både deltagare och andra medarbetare. Dina arbetsuppgifter
Du kommer att planera undervisning och undervisa på allmän kurs vid Hjo folkhögskola i de tematiska studier som bedrivs samt vid elev/lärarassistentutbildning. Undervisningen utgår ifrån både individens och gruppens behov, nivå och önskningar. Därför kräver tjänsten kreativitet och förmåga att anpassa metoder och innehåll i undervisningen.
Som lärare på folkhögskolan är du en del av skolans hela verksamhet och ges möjlighet bidra till skolans gemensamma aktiviteter och utveckling med dina unika erfarenheter och kompetenser.Kvalifikationer
Vi söker dig som har folkhögskolelärarexamen med adekvat ämneskompetens eller lärarexamen på gymnasienivå eller motsvarande. Vidare är du flexibel, nytänkande och har en god samarbetsförmåga samt är bra på att planera och organisera ditt arbete. Du är en engagerad och motiverande pedagog och förebild. Har du erfarenhet av att driva eller att leda projekt är det meriterande. Likaså är erfarenhet av eller kompetens inom specialpedagogik meriterande.
Vi sätter stor vikt vid dina personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde 2026-08-10 eller enligt överenskommelse. Tjänsten är heltid.
Vi arbetar löpande under sommaren med urval och intervjuer så ansök gärna redan idag. Sista dag för ansökan är 12 juli.
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skara Stifts Folkhögskola, Stiftelsen
, https://folkhogskolan.com/
Lundbyvägen 12 (visa karta
)
544 31 HJO Arbetsplats
Hjo folkhögskola Kontakt
Rektor
Andreas Cederlund andreas.cederlund@hjofolkhogskola.se 0503-32301 Jobbnummer
9963816