Regionchef - X:-tra Region Syd
Coop Väst AB / Chefsjobb / Malmö Visa alla chefsjobb i Malmö
2026-06-15
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Regionchef – Syd (Skåne och Blekinge)
Vill du leda med affärsfokus – och samtidigt skapa värde för människor varje dag?Hos Coop får du möjlighet att kombinera affärsmannaskap, ledarskap och utveckling i en roll där du verkligen påverkar – varje dag.
Vi söker en regionchef för X:tra-butikerna i region syd som vill vara med och utveckla både affären och människorna, i en organisation där vi drivs av att vara välkomnande, inspirerande, modiga och ansvarstagande.
Det här är en roll för dig som drivs av resultat, men som vet att vägen dit går genom engagerade människor, tydlig riktning och ett närvarande ledarskap.
Ditt uppdragSom regionchef har du ett övergripande ansvar för att din region når uppsatta mål, både operativt och strategiskt. Du arbetar nära dina butikschefer och skapar rätt förutsättningar för att varje butik ska prestera på topp – i såväl försäljning och lönsamhet som kundupplevelse, drift, kvalitet och medarbetarengagemang.
I ditt ledarskap gör du Coops värderingar levande i vardagen. Du är välkomnande genom att skapa inkluderande miljöer där människor känner sig sedda och utvecklas. Du är inspirerande genom att driva utveckling, sprida energi och uppmuntra nytänkande. Du är modig genom att våga fatta beslut, utmana arbetssätt och driva förändring, samtidigt som du är ansvarstagande genom att säkerställa kvalitet, följsamhet till lagar och riktlinjer samt långsiktiga och hållbara resultat.
Du analyserar, planerar och följer upp verksamheten med tydligt affärsfokus, samtidigt som du coachar och utvecklar dina butikschefer i deras ledarskap. I rollen ingår också att säkerställa att lagar, avtal och interna riktlinjer efterlevs, att driva utveckling av arbetssätt och processer samt att vara en aktiv och närvarande ledare som skapar engagemang och tydlig riktning. Du är en av tre regionchefer som rapporterar till Driftchef.
En nyckelroll i vår fortsatta utvecklingSom regionchef är du mer än en chef – du är en kulturbärare och förebild. Du sätter tonen för hur vi leder, samarbetar och skapar resultat tillsammans. Genom ditt sätt att leda bidrar du till ett klimat där tydlighet kombineras med lyhördhet, där struktur och uppföljning går hand i hand med engagemang och där utveckling av människor ses som en förutsättning för affärens framgång.
Vem är du?Vi söker dig som är en trygg, driven och affärsinriktad ledare med förmåga att skapa resultat genom andra. Du har flerårig erfarenhet av chefs- och ledarskap inom detalj- eller dagligvaruhandeln, inklusive personal- och resultatansvar, och är van vid att analysera verksamhet och omsätta insikter till konkreta åtgärder.
Som person är du strukturerad, har god prioriteringsförmåga och kommunicerar på ett tydligt och förtroendeskapande sätt. Du är närvarande och coachande i ditt ledarskap, trivs i ett högt tempo och har mod att fatta beslut och driva förändring. Samtidigt har du förmåga att se helheten och ta ansvar för långsiktiga resultat, utan att tappa det operativa perspektivet i vardagen.
KravDu har goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt B-körkort. Tidigare erfarenhet som regionchef eller liknande roll är meriterande.
Därför ska du välja Coop SydöstHos oss får du mer än ett jobb – du får möjlighet att vara med och påverka. Du får en nyckelroll i en av Sveriges ledande dagligvaruaktörer, arbeta nära affären och göra tydlig skillnad i resultat tillsammans med engagerade kollegor och ett starkt samarbete mellan funktioner.
Vi är en organisation där vi aktivt utvecklar både ledarskap och arbetssätt, och där vi drivs av att skapa hållbara affärer, nöjda kunder och stolta medarbetare. Det gör vi genom att arbeta i linje med våra värderingar – att vara välkomnande, inspirerande, modiga och ansvarstagande i allt vi gör.
AnställningTjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag 20260831.
KontaktVill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Lisa Källefjord lisa.kallefjord@coopvast.se
AnsökanVälkommen med din ansökan så snart som möjligt via vår rekryteringssida.
Mångfald & inkluderingCoop Sydöst verkar för en inkluderande arbetsplats där mångfald ses som en styrka, och vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.
X:-tra är en svensk butikskedja som finns på ett antal platser över landet. Hos oss hittar du allt det där du behöver för både vardag och helg – från frukostfil och köttbullar till barnmat och blöjor, frukt och snacks, kött, fisk och mycket mer. Alltid till ett schysst pris. Våra butiker är rymliga och lätta att hitta i. Och finns nära dig. På så vis spar du både tid och pengar.
Att X:-tra är en del av Coop innebär att våra butiker ägs och drivs av enskildakooperativa föreningar runt om i landet och varumärket ägs av Kooperativa förbundet.
Våra butiker är mindre och har lite kortare öppettider än Coop men i gengäld har vi satsat på att alltid ha schyssta priser på sådant som du behöver varje dag. Och på att finnas nära dig. Coops storlek och förhandlingskraft bidrar också till våra schyssta priser och riktigt bra klipp och kampanjer i butiken varje vecka. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coop Väst AB
(org.nr 556981-3172)
211 00 SKÅNE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
X:tra-butikerna Kontakt
Driftchef
Lisa Källefjord lisa.kallefjord@coopvast.se Jobbnummer
9963804