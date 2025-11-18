Senior Key account Manager
Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-11-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.
Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?
Är du en erfaren och affärsdriven säljare som vill ansvara för att skapa och utveckla starka kundrelationer? Vi söker en Senior Key Account Manager med förmåga att leverera skräddarsydda marknadsföringslösningar som gör skillnad för stora kunder.
Om rollen
Som Senior Key Account Manager ansvarar du för hela säljprocessen, från att identifiera möjligheter till att förhandla och leverera kompletta lösningar. Rollen innebär att du utvecklar och vårdar din kundportfölj med målsättningen att skapa långsiktig tillväxt och hög kundnöjdhet.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Ansvara för strategisk och operativ försäljning av marknadsföringslösningar, både digitala och traditionella.
Utveckla och bygga starka kundavtal kopplade till annonsering, event, nyhetsbrev och andra kanaler.
Segmentera, identifiera och bearbeta nya affärsmöjligheter samtidigt som du vårdar befintliga kunder.
Utföra behovsanalyser för att skapa lösningar som matchar kundernas affärsmål.
Skapa och vårda långsiktiga relationer med beslutsfattare inom näringslivet, nationellt och internationellt.
Bidra till att utveckla och implementera försäljningsstrategier som driver tillväxt.
Vad vi erbjuder dig
Möjlighet att arbeta med ledande kunder och lösningar inom media och marknadsföring.
Ett ansvarsfyllt arbete där du har frihet att påverka din portfölj och kundstrategi.
En dynamisk och professionell arbetsmiljö som erbjuder stöd för din utveckling.
Konkurrenskraftiga villkor och möjligheter att påverka företagets tillväxtresa.Publiceringsdatum2025-11-18Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Du har erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom medielösningar eller komplexa tjänster.
En förmåga att kombinera strategisk och operativ försäljning för att leverera resultat.
Erfarenhet av att skapa långsiktiga relationer med kunder och identifiera deras behov.
Stark affärsförståelse och förmåga att hantera både uppsökande och relationsbyggande försäljning.
Eftergymnasial utbildning och ett organiserat arbetssätt.
Ett stort driv och en vilja att skapa tillväxt och lönsamhet i din portfölj.
Meriterande:
Erfarenhet av internationella kunder och försäljning över landsgränser.
Kännedom om specifika branscher, till exempel industrisektorn, är ett plus.
Om dig
Du är en person som drivs av att skapa värde för kunder och har ett naturligt affärssinne. Med ett strategiskt förhållningssätt och en metodisk arbetsstil tar du initiativ och säkerställer att dina kunder alltid får lösningar som möter deras behov.
Ansök nu!
Vill du bli en del av ett team som hjälper företag att nå sina mål genom effektiva och kreativa marknadsföringslösningar?Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi självklart med Talent&Partner. Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto. Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
E-post: work@talentpartner.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta
)
114 34 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9609202