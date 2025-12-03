Senior Javautvecklare (Fullstack)
2025-12-03
Senior Javautvecklare till Multiply - Bygg framtidens verksamhetsstöd i säkerhetsklassad miljö
Vår kund bygger nu nästa generation av verksamhetskritiska system baserade på Jakarta EE, Java17+, microservices, REST, OpenAPI och Angular. Vi söker en mycket erfaren fullstack Javautvecklare som vill arbeta i komplexa miljöer där kvalitet, robusthet och säkerhet står i centrum.
Som Multiplier blir du en central del av vårt engineering-community och får även möjligheten att påverka och bidra till VisFlow genom tekniska insikter, integrationsidéer och strukturerad datamodellering.
Dina uppgifter
Backend- och fullstackutveckling i Java/Jakarta EE
Design, implementation och test av microservices
Arbeta i en miljö med Kubernetes, containers och DevOps-flöden
Samarbeta i flertalet utvecklingsteam med höga säkerhetskrav
Bidra till arkitektur, kodstandard och kvalitet
Kravprofil (nivå 4 - mycket hög kompetens)
9-12 års erfarenhet av komplex Java-utveckling
Djup kompetens inom:
Jakarta EE / Java17+
Microservicearkitektur
EJB/CDI, JPA, REST, OpenAPI
Mycket god erfarenhet av containers, DevOps och Kubernetes
Mycket god samarbetsförmåga, ansvarstagande och problemlösning
Flytande svenska i tal och skrift
Svenskt medborgarskap (krav för säkerhetsmiljö)
Meriterande
Typescript, Angular, HTML5, Javascript
Erfarenhet av äldre Java-stackar (JSP, legacy)
Kunskap inom C#/.NET
Vill du arbeta med modern teknik, komplexa system och hög säkerhet? Då är Multiply rätt plats för dig.
