Om du vill arbeta som konsult och samtidigt bidra till en starkare offentlig sektor kan Public Sales på Nexer vara rätt plats för dig.
Här får du tryggheten i en stabil anställning och friheten att utvecklas genom uppdrag som gör skillnad, både för dig och för samhället. På Nexer ser vi varje uppdrag som en chans att växa. Som konsult hos oss får du möjlighet att bredda din kompetens inom olika tekniker och branscher, samtidigt som du har en trygg bas. Vi tror på långsiktighet och lägger stor vikt vid både kontinuerlig kompetensutveckling och en hållbar balans mellan arbete och privatliv.
Om dig
Vi tror att du är en person som trivs i komplexa miljöer där arkitektur, teknik och verksamhetsbehov möts. Du är trygg i din kompetens, van att ta ansvar och har en naturlig förmåga att skapa riktning i både team och uppdrag. Du är lyhörd för andras idéer men räds inte för att bidra med egna perspektiv och initiativ. Du kan kommunicera tydligt när det behövs och du vill vara en del av ett lag som arbetar mot gemensamma mål.
För att stärka vårt team ytterligare söker vi nu en senior Javautvecklare. Vi söker dig som tycker om att vara nära koden. Du är trygg i att översätta verksamhetsbehov till hållbara tekniska lösningar och du uppskattar att arbeta i uppdrag där modernisering, integrationer och säkerhet är centrala delar. Våra uppdrag kräver att du har svenskt medborgarskap samt kan vara på plats i Stockholm.
Vi söker dig som har:
• Minst nio års erfarenhet av Javautveckling med tillhörande relevanta verktyg * Erfarenhet av Spring Boot * Erfarenhet av CI/CD * Erfarenhet av agila metoder såsom Scrum eller SAFe * Erfarenhet av något modernt frontendramverk såsom Angular, React eller Vue * Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av molnplattformar såsom AWS eller Google Cloud
Erfarenhet av utveckling på Openshift eller annan Kubernetes-baserad plattform
Erfarenhet av offentlig verksamhet
Vilka är vi på Public Sales?
Affärsområdet Public Sales på Nexer har länge arbetat med att driva och utveckla våra uppdrag inom offentlig sektor, myndigheter, regioner och kommuner. Nu tar vi nästa steg och skapar en ännu starkare plattform och närvaro i Mälardalsregionen. Hos oss får du inte bara arbeta med samhällsviktiga uppdrag, du får också vara med och påverka, forma kulturen och bygga upp något tillsammans med oss.
Du är varmt välkommen att söka tjänsten genom att skicka in din ansökan här nedan. Enligt GDPR hanterar vi inte ansökningar via e post, men har du frågor om tjänsten eller Nexer är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare, Xie Gamboa, xie.gamboa@nexergroup.com
.
Vi tar emot ansökningar löpande så vänta inte med att söka!
Läs mer om Nexer här: www.nexergroup.com
