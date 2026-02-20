Senior Java Fullstack-utvecklare
Avaron AB / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-02-20
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Jönköping
, Eksjö
, Falköping
, Skövde
, Borås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-20Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior Java fullstack-utvecklare till utvecklingsprojekt och förvaltning av egenutvecklade verksamhetssystem hos en offentlig verksamhet. Du blir en del av en utvecklings- och digitaliseringsavdelning som arbetar för att ligga i framkant inom både arbetssätt och teknik, med stort fokus på samarbete i team och en agil värdegrund.
Miljön omfattar flera parallella utvecklingsinsatser och system som bygger på bland annat Oracle, en intern utvecklingsplattform samt befintlig Java-plattform.
ArbetsuppgifterUtveckla och förvalta verksamhetssystem i en Java-baserad systemportfölj
Arbeta fullstack med Java (backend) och TypeScript/Angular (frontend) på Java EE-plattform
Ta fram och förbättra systemdesign i samarbete med teamet
Skriva enhetstester i både Java och TypeScript
Arbeta testdrivet (TDD) och bidra till hög kodkvalitet genom clean code
Arbeta enligt agila principer och Scrum
Säkerställa att levererad kod uppfyller krav på digital tillgänglighet enligt EN 301 549
KravJava (backend) och TypeScript (frontend)
Java EE som plattform
Angular
Clean code
Enhetstestning i både Java och TypeScript
TDD (Test Driven Development)
Systemdesign
Agila arbetssätt och Scrum
Git
PostgreSQL
JPA (Hibernate)
Genomförd utbildning för att kunna leverera kod som uppfyller kraven för digital tillgänglighet enligt EN 301 549
Flytande svenska
MeriterandeDomändriven design (DDD)
Jira
Regressions- och övervakningstester samt teststrategier
Maven
EJB3
JBoss/WildFly
Jenkins
Kubernetes
JMS
BDD (Behaviour Driven Development)
SQL queries
REST
CSS
Grundläggande kunskaper i Hugging Face AI interfaceSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7271576-1854062". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Järnvägsgatan 12 (visa karta
)
553 15 JÖNKÖPING Jobbnummer
9755458