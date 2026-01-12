Senior Java Fullstack Developer
Avaron AB / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-01-12
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Jönköping
, Motala
, Växjö
, Linköping
, Göteborg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-12Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior Java fullstackutvecklare till ett utvecklingsprojekt inom en myndighets utvecklings- och digitaliseringsverksamhet. Du blir en del av ett team som utvecklar och förvaltar systemstöd kopplat till EU:s jordbruksreform (CAP), med fokus på uppföljning och kvalitetssäkring av underlag för olika typer av stöd.
Miljön omfattar flera parallella utvecklingsinsatser och kan även innebära att du vid behov bidrar i andra interna initiativ. Arbetsspråket är svenska.
ArbetsuppgifterUtveckla och vidareutveckla fullstacklösningar med Java i backend och JavaScript/Angular i frontend.
Arbeta med plattform och applikationsdrift/konfiguration i Java EE-miljö.
Implementera och förvalta datalager och integrationer med PostgreSQL.
Bygga och underhålla persistenslager med JPA/Hibernate.
Arbeta enligt agila arbetssätt och Scrum tillsammans med teamet.
Tillämpa domändriven design (DDD) i design och implementation.
Versionshantering och samarbete i Git-baserade flöden.
KravErfarenhet av Java (backend) och JavaScript (frontend).
Erfarenhet av Java EE (JEE) som plattform.
Erfarenhet av agilt arbetssätt och Scrum.
Erfarenhet av PostgreSQL.
Erfarenhet av Wildfly.
Erfarenhet av JPA (Hibernate).
Erfarenhet av Angular 2+.
Goda kunskaper i HTML/CSS.
Erfarenhet av Git.
Erfarenhet av domändriven design (DDD).
MeriterandeErfarenhet av AngularJS.
Erfarenhet av PostGIS.
Erfarenhet av OpenLayers.
Erfarenhet av Artemis.
Erfarenhet av GIS-system.
Erfarenhet av Python.
Erfarenhet av Pandas.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7036957-1785183". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Järnvägsgatan 12 (visa karta
)
553 15 JÖNKÖPING Arbetsplats
Avaron Jobbnummer
9679959