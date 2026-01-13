Senior Java Fullstack Developer
2026-01-13
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior Javautvecklare med fullstackprofil till ett utvecklingsprojekt inom en utvecklings- och digitaliseringsavdelning i offentlig verksamhet. Du blir en del av en omfattande utvecklingsmiljö med flera parallella initiativ, där fokus ligger på systemstöd kopplade till markuppföljning och hantering av jordbruksrelaterad information. Lösningarna bygger bland annat på satellitdata och GIS-funktionalitet för att kunna följa förändringar i landskapet och stödja verksamhetsprocesser.
Uppdraget bedrivs i en modern utvecklingskontext med agila arbetssätt och nära samarbete mellan utveckling och verksamhet.
ArbetsuppgifterUtveckla och vidareutveckla fullstacklösningar med Java i backend och JavaScript/Angular i frontend.
Bygga och underhålla tjänster på JEE-plattform samt arbeta med applikationsserver.
Designa och implementera datalager och persistence-lager med JPA/Hibernate och PostgreSQL.
Arbeta med domändriven design (DDD) för att skapa tydliga och hållbara domänmodeller.
Utveckla funktioner kopplade till GIS och kartbaserade system.
Arbeta agilt enligt Scrum tillsammans med teamet, inklusive planering, refinement och leverans.
Versionshantera och samarbeta i kodbasen med Git.
KravErfarenhet av Java (backend) och JavaScript (frontend).
Erfarenhet av JEE som plattform.
Erfarenhet av agila arbetssätt och Scrum.
PostgreSQL.
Wildfly.
JPA (Hibernate).
Angular 2+.
HTML/CSS.
Git.
Domändriven design (DDD).
Erfarenhet av utveckling av GIS-system.
MeriterandeCQRS / Event sourcing.
AngularJS.
Akita state management.
PostGIS.
OpenLayers.
Artemis.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
