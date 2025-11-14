Senior IT-konsult - Servicedesk
2025-11-14
Senior IT-konsult - Servicedesk / Teknisk support
Rollbeskrivning
Vi söker en senior IT-konsult med dokumenterad erfarenhet från servicedesk och teknisk support i större och komplexa IT-miljöer. Uppdraget handlar om att säkerställa en stabil, effektiv och kvalitativ servicedeskfunktion som ger ett pålitligt stöd till verksamhetens användare. Du förväntas ta ett tydligt ägandeskap i ärenden, bidra till hög tillgänglighet och användarnöjdhet samt driva förbättringar av processer och arbetssätt i linje med ITIL-principer.Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Arbeta operativt i servicedeskens dagliga drift med hantering av incidenter, serviceförfrågningar och beställningar.
Felsöka och åtgärda tekniska problem på klient-, nätverks- och användarnivå.
Hantera konton och behörigheter i Active Directory och Microsoft 365.
Utföra installation, konfigurering och löpande underhåll av klienter och applikationer.
Arbeta med fjärrstyrningsverktyg för felsökning och support mot slutanvändare.
Registrera, uppdatera och dokumentera ärenden i ärendehanteringssystem.
Dokumentera rutiner, lösningar och förbättringsförslag för att stärka kunskapsdatabasen.
Delta aktivt i förbättringsarbete, bidra till effektivare processer och minskat antal återkommande incidenter.
Dela kunskap inom teamet och vara en teknisk resurs för mer juniora kollegor.Kvalifikationer
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av arbete inom servicedesk eller teknisk support.
Mycket god förståelse för ITIL-ramverket och praktisk erfarenhet av att arbeta enligt dess processer, särskilt Incident Management, Service Request Management och Problem Management.
Gedigen teknisk kompetens inom:
Microsoft 365
Active Directory
Windows-klienter
Nätverk (grundläggande felsökning och analys)
Fjärrstyrningsverktyg
Ärendehanteringssystem
Förmåga att ta ägandeskap i ärenden tills de är fullt lösta.
Mycket god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt på svenska.
Hög ansvarskänsla, stark servicekänsla och förmåga att leverera kvalitet under tidspress.
Meriterande
Erfarenhet av felsökning i större och komplexa IT-miljöer.
Erfarenhet av hantering av behörigheter och användarkonton i större organisationer.
Erfarenhet av klientutrullning och standardisering av klientmiljöer.
Erfarenhet av förbättringsarbete kopplat till processer, rutiner och arbetssätt inom servicedesk.
Erfarenhet av att arbeta i en verksamhet där tillgänglighet och användarnöjdhet är centrala styrparametrar.
Start / Längd / Omfattning
Start: 2025-12-01
Längd: Till 2026-08-31
Omfattning: 100 %
Plats
Malmö / Hässleholm
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
211 55 MALMÖ Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9605882