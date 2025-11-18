Senior IT-ingenjör
Unik Resurs I Sverige AB / Supportteknikerjobb / Oskarshamn Visa alla supportteknikerjobb i Oskarshamn
2025-11-18
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unik Resurs I Sverige AB i Oskarshamn
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Västervik
eller i hela Sverige
Företagspresentation Vi på Unik Resurs söker nu, för kunds räkning i Oskarshamn, en senior IT-ingenjör som vill spela en viktig roll i ett långsiktigt digitaliseringsprogram. Vi söker dig med specialistkompetens antingen inom IT-infrastruktur eller IT-drift/operations, och som trivs i en avancerad och säkerhetsstyrd miljö med höga krav på kvalitet, stabilitet och utveckling.
Placeringen är i Oskarshamn, med viss möjlighet till arbete från Malmö. Uppdraget är på heltid och sträcker sig minst 6 månader med goda möjligheter till förlängning.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden Beroende på din profil kommer du att arbeta med fokus på infrastruktur eller drift, till exempel: Infrastruktur - om din styrka ligger inom nätverk och miljödesign
• Design och konfigurering av komplexa nätverkslösningar (brandväggar, switchar m.m.).
• Installation, konfigurering och underhåll av servrar, operativsystem och applikationer.
• Arbeta med virtualisering och större infrastrukturella miljöer.
• Sätta upp test- och produktionsmiljöer samt tänka proaktivt kring säker och långsiktig drift.
• Automatisera manuella arbetsmoment med hjälp av skript och verktyg.
• Felsöka genom hela den tekniska stacken och samarbeta tvärs över teknikområden.
Drift/Operations - om du är stark på Windows Server och stabil drift
• Installation, konfigurering och underhåll av virtuella servrar och Windows-plattformar.
• Skriptning och automatisering i PowerShell.
• Arbete med exempelvis MS SQL Server och Citrix.
• Ansvar för säker drift, patchning, uppsättning av miljöer och logghantering.
• Felsökning över hela stacken och bidrag till etablerade rutiner för informationssäkerhet.
Din profil Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom IT, nätverksteknik, systemvetenskap eller motsvarande erfarenhet.
• Mångårig erfarenhet inom relevant område - IT-infrastruktur eller IT-drift.
• God förståelse för större och komplexa IT-miljöer.
• Förmåga att arbeta i en säkerhetsstyrd verksamhet.
• Flytande svenska samt goda kunskaper i engelska.
Som person är du:
• självgående, ansvarsfull och trygg i din tekniska kompetens
• strukturerad och lösningsorienterad
• samarbetsvillig och prestigelös
• van att hantera flera parallella uppgifter i en miljö med höga krav
Bli en del av Unik Resurs - Din karriär och utveckling är vår prioritet! Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult.
Vårt erbjudande:
• Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
• Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
• Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
• Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
• Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Ansök redan idag! Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
• Daniel Stålbäck, 0730-42 31 22, daniel.stalback@unikresurs.se
Unik Resurs Välkommen till Unik Resurs!Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unik Resurs i Sverige AB
(org.nr 556052-5833) Kontakt
Daniel Stålbäck 0730-42 31 22 Jobbnummer
9609766