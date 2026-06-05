Senior IT Operations Engineer
DS Smith Packaging Sweden AB / Supportteknikerjobb / Värnamo Visa alla supportteknikerjobb i Värnamo
2026-06-05
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Vi söker nu en Senior IT Operations Engineer som vill stötta vår verksamhet i Sverige och samtidigt vara en del av vårt nordiska team.
Om rollen
Som Senior IT Operations Engineer arbetar du med att stötta den tekniska infrastrukturen för våra kontor och produktionsanläggningar i Sverige. Du ansvarar för avancerad teknisk drift, inklusive administration av Windows-servrar, avancerad nätverkshantering samt incidenthantering på Tier 3-nivå.
För att säkerställa full driftkontinuitet kombinerar rollen strategiskt ingenjörsarbete med ett praktiskt, operativt arbetssätt, där uppgifter som installation av hård- och mjukvara samt daglig support ingår.
Detta är en dynamisk och affärskritisk roll som passar en driven person som trivs med variation och som använder både kreativitet och problemlösningsförmåga för att skapa en funktionell, stabil och effektiv digital arbetsplats.
Huvudsakliga ansvarsområden
Ägarskap av infrastruktur:
Ansvara för drift och underhåll av lokal IT-infrastruktur, inklusive servrar, nätverk och fysiska IT-system
Eskalation och felsökning på senior nivå:
Agera eskalationspunkt för komplexa problem relaterade till IT-system, hårdvara, mjukvara och behörigheter
Systemadministration:
Hantera molnbaserade plattformar för identitet och digital arbetsplats
Övervakning:
Arbeta proaktivt med systemövervakning för att identifiera och åtgärda prestandaproblem i tid
Säkerhet och efterlevnad:
Säkerställa att alla enheter uppfyller våra säkerhetskrav och policys
Dokumentation:
Upprätthålla tydlig och omfattande dokumentation av infrastruktur och supportprocesser
Resor:
Även om de flesta uppgifter kan lösas på distans kan viss resor förekomma för att stötta våra verksamheter i Sverige. Vi värdesätter personliga möten och ser gärna att teamet möts på plats vid viktiga tillfällen
Om dig
För att lyckas i rollen har du god samarbetsförmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt. Du är skicklig på att identifiera grundorsaker till problem och bidrar med kreativa lösningar. Du kommunicerar aktivt med teamet för att tillsammans skapa effektiva lösningar som säkerställer stabila, säkra och effektiva IT-tjänster.
Erfarenhet: Flera års erfarenhet inom IT-infrastruktur, IT-drift eller systemadministration
Nätverk: Stark praktisk erfarenhet av felsökning av nätverksutrustning och anslutningsproblem i företagsmiljöer
Molntjänster: God kunskap inom Office 365, Teams, SharePoint och deras integrationer
Kommunikation: Mycket god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt, på svenska och engelska
Vilka är vi på DS Smith?
DS Smith är en multinationell förpackningskoncern med verksamhet i 34 länder med ca. 30 000 medarbetare. Vårt erbjudande består av att ta fram förpackningslösningar i wellpapp, både kundunika och av standardmått. Utöver detta tillhandahåller vi ett sortiment av kompletterande emballage, ex. utfyllnadsmaterial, stötskydd och förslutning, för att kunna ge kundanpassade och klimatsmarta lösningar efter behov.
DS Smith Sverige har ca 640 anställda och omsätter ca 2 miljarder SEK. Det svenska huvudkontoret ligger i Värnamo. Företaget har även verksamhet i Mariestad, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på https://www.dssmith.com/sv/packaging
Din framtida arbetsplats
DS Smith fokuserar på att förverkliga potentialen hos våra anställda varje dag, och du kommer att få nästintill oändliga möjligheter för oberoende prioritering av ditt dagliga arbete i en god arbetsmiljö med kollegor av alla åldrar och nationaliteter. På samma sätt som alla DS Smith-kollegor är vi stolta över möjligheten att göra en hållbar skillnad i ett marknadsledande företag. Men vi ser också våra kollegor som individer och skulle vilja göra deras liv hälsosammare och lyckligare, och vi erbjuder därför våra kollegor:
Sjukförsäkring
Friskvårdbidrag
Tandvårdsklubb
Regelbundna hälsoundersökningar
Subventionerad lunch
Gruppaktivitetsbudget
• och såklart flyttlådor!
Rättvis rekrytering i DS Smith
Uppfyller du inte varje enskilt krav? På DS Smith är vi stolta över att rekrytera utifrån ett brett spann av kandidater. Vi växer för att vi är en mångfaldig arbetsplats där alla kan förverkliga sin potential. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka. Därför hoppas vi att du ansöker till positionen även om du inte nödvändigtvis uppfyller alla krav.
Vill du veta mer?
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Värnamo och vi erbjuder hybridarbete utifrån verksamhetens behov.
Kontakta vårt rekryteringsteam via nordic.recruitment@dssmith.com
för ytterligare information. Vänligen observera att vi inte accepterar ansökningar via epost.
Vi använder screeningfrågor och arbetspsykologiska tester som urvalsverktyg för rättvis och fördomsfri rekrytering.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vänligen bifoga ditt CV på engelska!
Varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot den! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: matilda.rodey@dssmith.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DS Smith Packaging Sweden AB
(org.nr 556036-8507) Arbetsplats
Division Värnamo Och Huvudkontor Jobbnummer
9949429