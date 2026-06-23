Senior Installationstekniker
Axians ICT AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Göteborg Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Göteborg
2026-06-23
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Din roll
Axians söker en senior tekniker inom fiber och LAN till vårt team i Göteborg.
Du jobbar med installation, service och mindre projekt inom fastighetsnät – ofta i befintliga byggnader där verksamheten är i gång. Uppdragen varierar i storlek och kräver att du kan planera, genomföra och leverera med hög kvalitet.
Du har en viktig roll i projekten och förväntas ta stort ansvar i genomförandet.
Dina arbetsuppgifter kommer innebära:
Fiberinstallation (svetsning, terminering och mätning)
Installation av kopparnät (kontaktering, patchning och uttag)
Montering av stativ, skåp och nätverksutrustning
Felsökning och åtgärd i befintliga nät
Dokumentation av utförda arbeten
Kompetensprofil
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet av fiber och/eller LAN
Är självgående i installation och felsökning
Har god förståelse för fastighetsnät och hur systemen byggs upp
Är noggrann och tar ansvar för leveransen
Trivs med både kundkontakt och teamwork
Det är mycket meriterande om du innehar följande certifikat;
Robust fiber, CFT eller BIF (stadigt plus i denna typ av uppdrag)
Axians erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats där du får stå i centrum, ditt välmående, din utveckling och ditt driv. Våra värderingar är grunden i allt vi gör. Vi drivs av en kultur som ger förutsättningar för ditt lärande och vi vill ha en stor gemenskap.
Villkor & Förmåner (för att nämna några):
Friskvårdsbidrag, arbetstidsförkortning, utbildningar anpassade för dig samt aktiespararprogram.
Vi har kollektivavtal, vilket ger en trygghet till dig som anställd. Där ingår bland annat pension, föräldralön, sjuklön, försäkringar och mycket mer.
Ansök idag och bli en av oss! Vid frågor, vänligen kontakta rekryterande chef Mikael Melander, 0706-569105.
Då vi strax går in i semestertider så kan det dröja längre än vanligt innan du får svar på din ansökan, tack för ditt tålamod.
Vi använder oss av tester i urvalsprocessen som tar ca 18 min att genomföra. Detta effektiviserar och automatiserar rekryteringsprocessen samt ger en mer objektiv och icke-diskriminerande rekryteringsprocess.
Välkommen till Axians! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Axians ICT AB
(org.nr 556534-6631)
Hildedalsgatan 2 (visa karta
)
417 05 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9974062