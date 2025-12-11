Senior Inredningskonstruktör till Intrx
Tillsammans skapar vi framtidens inredningslösningar - med både hjärna och hjärta!
Intrx är en av Sveriges ledande aktörer inom inredning och har över 40 års erfarenhet av design, inredning och byggnation av butiker, restauranger och offentliga miljöer.
Vår vision är att vara förstahandsvalet för partners som vill skapa hållbara och inspirerande inredningskoncept.
Gillar du att lösa kluriga konstruktionsutmaningar? Vill du arbeta med 3D-CAD och ta fram tillverkningsunderlag - samtidigt som du coachar och stöttar dina kollegor?
Hos oss får du konstruera inredningslösningar som kombinerar kreativt skapande med teknisk kunskap, produktutveckling och konstruktion - och se dina idéer bli verklighet i miljöer som människor möter varje dag.
Varmt välkommen med din ansökan som Konstruktör till oss på Intrx!Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Som Senior Inredningskonstruktör blir du en viktig del av vårt utvecklingsteam - ett engagerat gäng på tolv personer som tillsammans driver arbetet framåt inom konstruktion, konceptutveckling, visualisering, sortiment och grafisk formgivning. Du kommer att tillhöra konstruktionsfunktionen, där du får sällskap av två kunniga kollegor som, precis som du, brinner för smarta lösningar och genomtänkt design.
I rollen konstruerar du och tar fram tillverkningsunderlag i 3D-CAD för både kundprojekt och eget sortiment, inom butik, restaurang och offentlig miljö.
Du ansvarar för planering och prioritering inom konstruktionsgruppen och bidrar med din tekniska kompetens och problemlösningsförmåga (vi gillar människor som hittar smarta lösningar på kluriga utmaningar!).
Arbetet sker i nära samarbete med säljare, projektledare och formgivare - från idé till färdig inredning i butik. Här får du verkligen se hur ditt arbete tar fysisk form!
Utbildning / Erfarenhet
Vi ser att du har:
- Flera års erfarenhet av möbel- eller inredningskonstruktion i 3D-CAD.
- Relevant utbildning inom produktutveckling eller konstruktion.
- Erfarenhet av träbaserade material, stål och plast
- Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska.
- Goda kunskaper i Officepaketet.
Meriterande: Kunskap i Autodesk Inventor, Vault, AutoCAD, Fusion Manage (PLM) och Pyramid, samt erfarenhet från tillverkande industri, butiksmiljö eller inredningsmontage. Har du dessutom haft en ledande roll tidigare, eller pratar tyska eller finska, får du en extra guldstjärna i kanten.
Vi söker dig som
• är en trygg, strukturerad och lösningsorienterad person med ett öga för både design och funktion. Du trivs med att ta ansvar, att leda och att bidra till utveckling - men uppskattar också den kreativa gemenskapen i ett sammansvetsat team.
Kort sagt: Du gillar ordning - men också att ha kul på vägen dit.
Vi erbjuder
En kreativ och inspirerande arbetsmiljö i våra moderna lokaler i Kumla, med möjlighet till distansarbete 1 dag i veckan.
Du får engagerade kollegor, ett familjärt klimat och förmåner som:
- Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme varje vecka
- Eget gym på arbetsplatsen
- Kaffe, te och frukt i mängder (vi vet vad som håller energin uppe!)
Och ja - vi är kollektivavtalsanslutna, eftersom vi tycker att trygghet och schyssta villkor ska vara en självklarhet.
Ansök redan idag!
Sista ansökningsdag är 7 december 2025. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
I samband med din ansökan godkänner du att Intrx får spara dina ansökningshandlingar men att du närsomhelst har möjlighet att återkalla ditt samtycke.
Frågor?
Utvecklingschef Roger Nellfors, 019-277 28 20 roger.nellfors@intrx.se
HR-ansvarig Anna-Karin Skoog, 019-689 45 04 eller anna-karin.skoog@intrx.se
Om Intrx
Intrx (tidigare Butikskonsult) är ett familjeföretag som startade 1983 och är idag en av Sveriges ledande och mest erfarna aktörer inom butiksinredning. Vi planerar, utvecklar och låter tillverka produkter för butiks- och restaurangmiljöer samt offentliga miljöer. Vi skapar koncept och tillhandahåller attraktiva inredningar och funktionella lösningar, allt från shop in shop och specifika avdelningar, till kompletta butiker. Idag arbetar vi med de största varumärkena i branschen och levererar till de ledande butiks- och restaurangkedjorna samt till offentlig miljö.
Vi är ett stabilt företag med ett gott rykte i branschen, där miljön präglas av positiv anda, korta beslutsvägar och stort engagemang där både medarbetare och kunder står i fokus. Huvudkontoret finns i Kumla och vi verkar även i Finland, Tyskland och andra delar av Europa. Företaget omsätter idag ca 150 miljoner kronor och har ca 60 medarbetare. www.intrx.se
