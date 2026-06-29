Senior HW designer inom Battery Management Systems (BMS)
Xamera AB / Elektronikjobb / Göteborg Visa alla elektronikjobb i Göteborg
2026-06-29
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Om tjänsten: Som senior HW-designer ansvarar du för utveckling av elektronik och PCB:er till avancerade Battery Management Systems för företagets batteriprodukter. Du arbetar med hela kedjan från kravnedbrytning och arkitektur till schemaritning, PCB-layout, verifiering och produktionsunderlag. I rollen samarbetar du tätt med systemingenjörer, mjukvaruingenjörer, cellexperter och leverantörer för att säkerställa robusta, certifieringsbara lösningar. Du blir en del av R&D:s HW-team vid Battery Competence Center på ett internationellt bolag. Arbetet utförs 80% på plats där tjänsteresor kan tillkomma beroende på arbetsort.
Vi söker dig som: Har flera års erfarenhet av krets- och PCBA‐design samt är van vid att arbeta självständigt i komplexa utvecklingsprojekt. Du har tidigare konstruerat BMS-hårdvara med AFE:er och MCU:er, gärna med STM‐mikrokontrollers och Texas Instruments AFE-kretsar, och har minst två års praktisk erfarenhet av OrCAD för både schema- och PCB‐design. Du är trygg i komponentval, gränssnittsdefinition mot BMA, HW‐SW‐interface och gärna även säkerhetsanalyser som FMEDA/MTTF. Som person är du strukturerad, samarbetsinriktad och tar naturligt ansvar för att driva ditt område framåt. Goda kunskaper i engelska är ett krav; kunskaper i svenska är meriterande.
Om företaget: Företaget är ett internationellt industriföretag med ett dedikerat Battery Competence Center som utvecklar nästa generations batterilösningar för krävande applikationer. Här bedrivs avancerad forskning och utveckling inom både cellteknologi, elektronik och mjukvara för att skapa effektiva, säkra och skalbara energilösningar. R&D‐organisationen arbetar i nära samverkan med både interna och externa intressenter, från komponentleverantörer till produktägare. Verksamheten präglas av tydliga processer, hög teknisk nivå och goda möjligheter att påverka framtidens batteriplattformar.
Praktisk information: Tjänsten är placerad i Huskvarna eller Jonsered, är på heltid med fast, marknadsmässig lön och startdatum enligt överenskommelse med hänsyn till eventuell uppsägningstid. Engelska är koncernens arbetsspråk. För frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryterare på Xamera. Tjänsten tillsätts löpande.
Kontakt: Sofia.taheri@xamera.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7951590-2075833". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Xamera AB
(org.nr 556935-6735), https://jobb.xamera.se
Stampgatan 14 (visa karta
)
411 01 GÖTEBORG Arbetsplats
Xamera Jobbnummer
9983606