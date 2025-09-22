Senior Hrbp Till Spännande Uppdrag
SJR in Sweden AB / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2025-09-22
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJR in Sweden AB i Umeå
, Skellefteå
, Luleå
, Sundsvall
, Gävle
eller i hela Sverige
Nu hjälper vi vår kund med kontor i Skellefteå att hitta en mycket erfaren HR-konsult för uppdrag. Uppdraget kan utföras delvis på distans och du behöver kunna starta relativt omgående.Publiceringsdatum2025-09-22Om tjänsten
Kunden behöver stöttning kring att effektivera och förädla löneprocessen, göra lönekartläggning, se över lönepolicyn med lönerevision etc, samt effektivsera lönestrategin i stort.
Lämplig bakgrund
För att lyckas i rollen tror vi att du har mycket god erfarenhet av brett HR-arbete, där du arbetat med ovan nämnda delar och känner dig trygg i grundläggande processer. Du har vana att snabbt sätta dig in i olika verksamheter och se möjligheter, utmaningar och lösningar.Dina personliga egenskaper
Du är kommunikativ, lösningsorinterad, nyfiken och driven. Du trivs i möjligheten att göra skillnad och skapa värde.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Rebecca Persson på rebecca.persson@sjr.se
. Vi intervjuar löpande och uppdraget kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-10-07.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2024/02/3ce93f57-2f90-48aa-a4f4-a3d01418941c.jpg Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1536". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980), http://www.sjr.se/ Jobbnummer
9521060