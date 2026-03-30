Senior Fullstackutvecklare med backend-fokus
2026-03-30
Publiceringsdatum2026-03-30Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i ett uppdrag i tidig fas där du får stort mandat och möjlighet att påverka både teknisk riktning och lösningens utformning. Fokus ligger på att utveckla hållbara lösningar för styrning av komplexa logistikflöden, med tyngdpunkten i backend och integrationer.
Här arbetar du nära verksamhet, arkitektur och andra specialister för att förstå behov, bryta ner dem och omsätta dem i robusta tekniska lösningar. Eftersom kravbild och arkitektur ännu inte är fullt fastslagna passar rollen dig som trivs när du får kombinera självständigt genomförande med tät dialog och tekniskt ansvar. Det här är ett spännande uppdrag för dig som vill vara med och forma både lösning och arbetssätt i en modern Microsoft-miljö.
ArbetsuppgifterDu driver backend-utveckling i C# och .NET med fokus på hållbara, skalbara och välstrukturerade lösningar.
Du tar tekniskt helhetsansvar i ett tidigt skede och bidrar till vägval inom arkitektur, design och implementation.
Du utvecklar och vidareutvecklar integrationer mellan olika system, även i miljöer med befintliga och äldre lösningar.
Du arbetar med Web API, Entity Framework Core och SQL Server som en naturlig del av lösningen.
Du bidrar även i frontend när det behövs, med TypeScript och moderna ramverk som React, Angular eller Vue.
Du samarbetar nära verksamheten för att omvandla behov och krav till fungerande teknik.
Du är delaktig i arbetet med CI/CD-flöden i Azure DevOps och eller GitHub Actions samt Infrastructure as Code med Bicep.
KravDu är fullstackutvecklare med stark hands-on backend-kompetens.
Du har 6-8 års erfarenhet av modern C#-utveckling i Microsoft .NET/Azure-miljö, inklusive .NET 8 och Web API.
Du har dokumenterad erfarenhet av integrationsutveckling.
Du har erfarenhet av Entity Framework Core, huvudsakligen Code First, samt viss förekomst av enklare stored procedures.
Du har erfarenhet av arbete mot SQL Server.
Du har fullstackförmåga med tydlig tyngdpunkt i backend.
Du har dokumenterad erfarenhet av att ta tekniskt ansvar och arbeta självständigt i uppdrag i tidig fas, där arkitektur och teknikval ännu inte är fastslagna.
Du kan bryta ner behov i dialog med verksamheten och omsätta dem i fungerande lösningar.
Du behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift.
Du har erfarenhet av Azure, CI/CD i Azure DevOps och eller GitHub Actions samt Infrastructure as Code med Bicep.
Du har erfarenhet av frontendutveckling i TypeScript och av ett modernt ramverk som React, Angular eller Vue.
MeriterandeDu har erfarenhet av att själv sätta upp eller vidareutveckla CI/CD-flöden.
Du har erfarenhet av integrationsutveckling i komplexa systemlandskap, inklusive integrationer mot äldre och befintliga system.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
169 68 SOLNA
