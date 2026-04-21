Senior Fullstackutvecklare C#/.NET och JavaScript - Stockholm heltid
Modernera är ett modernt rekryteringsföretag. www.modernera.se
För en kunds räkning söker vi nu en Senior Fullstackutvecklare C#/.NET och JavaScript. Vår kund hjälper företag och organisationer med digital affärs- och verksamhetsutveckling med tekniken som möjliggörare. Företagets kunder finns främst i Sverige och Norge.
Du kommer att jobba i trevliga lokaler i centrala Stockholm. Det finns möjlighet att arbeta hemifrån.
Rollen är dynamisk och bjuder på variationsrika och spännande tekniska utmaningar med stora möjligheter att utveckla dina kunskaper och bredda din erfarenhet utifrån dina egna ambitioner.
I jobbet ingår till exempel att:
Skapa och utveckla webbapplikationer och -tjänster
Designa och skapa kundlösningar i Microsoft Azure
Skapa API:er och fasader för integrationer
Vi tror att du
har över 3 års arbetslivserfarenhet som utvecklare
har jobbat med webbutveckling baserad på C#/.Net/.NetCore
har erfarenhet av att jobba med React, Angular eller liknande JavaScript-ramverk
tycker om och har erfarenhet av att bygga komplexa lösningar med fokus på logik
har erfarenhet att jobba med relationsdatabaser
Du får
En vardag fylld med glädje, energi och gemenskap, där dina idéer och personlighet får ta plats.
Konferenser, roliga aktiviteter i teamen, digitala fikor, kräftskivor, löparrundor med mera
Spännande tekniska utmaningar
Coachning, kompetensutveckling och erbjudandeutveckling
Generösa förmåner
Du kommer att bli anställd hos vår kund. Heltid. Provanställning som övergår i en tillsvidareanställning efter sex månader. Tillträde: omgående.
Ansök genom att skicka ditt CV och personligt brev till info@modernera.se
. Skriv "Senior Fullstackutvecklare C#/.NET och JavaScript - Stockholm heltid" i ärenderaden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
E-post: info@modernera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Modernera AB
(org.nr 556844-1124) Arbetsplats
Modernera AB Jobbnummer 9868080
9868080