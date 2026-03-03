Senior Full-Stack .NET-utvecklare
2026-03-03
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Du blir en del av ett tvärfunktionellt team som utvecklar betallösningar inom produktområdet Payments. Teamet ansvarar end-to-end för sina leveranser - från design och utveckling till test, driftsättning och vidare förvaltning. Fokus ligger på att skapa flexibla och användarvänliga API:er samt en modern frontend som förenklar kundernas orderhantering och ger insikter som stödjer affärstillväxt.
Arbetssättet är iterativt och sker i nära samarbete med verksamheten. Här uppmuntras du att ta en aktiv roll i design och vidareutveckling av både nya och befintliga lösningar, med en prestigelös kultur där man gärna utmanar arbetssätt och tekniska val när det behövs.
ArbetsuppgifterUtveckla och vidareutveckla API:er för betallösningar med fokus på flexibilitet och användbarhet
Bygga och förbättra frontend i React för att skapa smidiga kundflöden
Arbeta med databasutveckling och SQL för att stödja stabila och effektiva lösningar
Delta i design och arkitekturarbete för nya lösningar samt omarbetning av befintliga
Samarbeta tätt med QA, UX och produktägare genom hela leveransflödet
Bidra till kod som är lättläst och förvaltningsbar över tid
KravFlera års erfarenhet av systemutveckling i .NET-miljö
Erfarenhet av React
Erfarenhet av SQL
Kunna kommunicera problemfritt på svenska och engelska
Vana av agil systemutvecklingsmetodik i självorganiserande team
Självgående och självständig, med hög samarbetsförmåga
MeriterandeErfarenhet från bank- och finansbranschen eller annan regulatorisk verksamhetSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
