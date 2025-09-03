Senior frontend-utvecklare till SF Anytime!
Trivs du i en miljö där det ekar av filmcitat och spänning inför nästa stora film? Vill du jobba i moderna miljöer med att skapa den bästa streamingupplevelsen på marknaden? Då har du chansen. Vi söker en frontend-utvecklare till SF Anytime!
OM TJÄNSTEN
SF Anytime (del av SF Studios) är den ledande video-on-demand-tjänsten i Norden och Baltikum och erbjuder ett brett utbud av filmer - från de senaste Hollywood-blockbusters till oberoende filmer och nordiska favoriter. De erbjuder för närvarande över 14 000 filmer och 4 000 serieavsnitt och strävar ständigt efter att utveckla sitt utbud och sin prestanda. Under 2023 förvärvade dessutom SF Anytime den ledande danska streamingtjänsten Blockbuster, och har nu integrerat verksamheten i SF Anytime.
Som senior frontend/react native utvecklare kommer du att arbeta med SmartTV-, web- och mobilprodukter i nära samarbete med andra utvecklare, produktägare och intressenter för att bygga fantastiska webb- och app-produkter för SF Anytime och Blockbuster. Teamen använder de senaste webstandarderna i HTML, CSS och JavaScript samt moderna teknologier och ramverk som Typescript, React, GraphQL och Apollo för att utveckla högpresterande webb- och mobilapplikationer som fungerar bra på alla enheter.
Hos SF Anytime får du stora möjligheter att vara med och påverka utveckligen av tjänsten och du tillsammans med ditt team kommer få möjlighet att bana väg för tjänstens framtid. Teamen besitter en hög kompetens och här får du möjlighet att utbyta kunskaper med andra som brinner för samma område som du själv - att skapa den bästa streamingtjänsten på marknaden.
• Designa och bygga mycket tillgängliga, motståndskraftiga och skalbara plattformsprimitiver och API
• Proaktivt driva din och teamets roadmap och säkerställa dess framgångsrika genomförande
• Analysera data för att upptäcka trender och insikter
• Samarbeta med interna intressenter för att ge bästa möjliga kundupplevelse
VI SÖKER DIG SOM
• Har gedigen erfarenhet som frontend-utvecklare
• Har en relevant eftergymnasial utbildning, t.ex. från universitet eller yrkeshögskola
• Har erfarenhet av att bygga storskaliga, distribuerade system och att skapa webbtjänster, särskilt inom e-handel och streaming
• Har erfarenhet av React Native, Typescript och React
• Erfarenhet av Git och CI/CD-verktyg såsom Github Actions
• Flytande i både svenska och engelska, i tal och skrift
Det är även meriterande om du som söker har erfarenhet av:
• Java/Kotlin & Swift och verktyg som Fastlane
• Utveckling av inhemska iOS/Android-appar och deras ekosystem
• Streamingbranschen
Som person tror vi att du är en affärs- och teamorienterad person, med flexibilitet och förmåga att stödja flera delar av vår frontend-utveckling. Du har en passion för effektivitet och samarbete. Du är en problemlösare som använder rätt verktyg för jobbet och optimerar för att möta både funktionella och icke-funktionella mål. Du är strukturerad och noggrann - och har utmärkt uppmärksamhet på detaljer och deadlines. Dessutom tror vi att du är prestigelös och trivs med att arbeta på alla nivåer. Ett av våra värdeord är att arbeta tillsammans som ett team - så vi hjälper varandra när det behövs!
