Senior Enterprise Architect
Vill du vara med på Skatteverkets resa och bidra till den digitala transformationen? Vi förstärker arkitekturområdet och söker nu en erfaren Enterprise Arkitekt som har tidigare erfarenhet från snabbrörliga och komplexa it-landskap.
Som EA har du ett helhetstänk och kan även tänka dig att stötta andra områden med din kompetens. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Som EA med applikationsfokus och del av Skatteverkets arkitekturstyrning är du en nyckelperson i arbetet runt målarkitektur och den förflyttning Skatteverket gör mot en informationsdriven och digitaliserad verksamhet. Du stöttar Skatteverkets utveckling inom brottsbekämpning och arbetar tillsammans med andra enterprisearkitekter inom området. Inom brottsbekämpningen och beskattningen i stort pågår en stor verksamhets- och systemförnyelse. Du kommer att bli en del i att ta fram arkitekturen för den framtida brottsbekämpningen och deltar även i enterprisearkitekturarbete för hela myndigheten. Du bidrar med att ta fram nya lösningar som möter dagens och framtidens krav från både verksamhet och våra kunders behov.
Skatteverket använder SAFe som agilt ramverk och arbetar i agila utvecklingsvärdeströmmar. Du kommer att coacha systemarkitekter och utvecklingsteam så att de kan tillämpa och realisera mål- och konceptarkitekturen.
Vi förväntar oss att du har kunskap om den senaste tekniken, som t.ex. mikrotjänster och container-tekniken. Du tar fram nya arkitekturkoncept baserat på verksamhetsförmågor och dina rekommendationer.
Skatteverkets it-verksamhet och tekniska miljö är bred. Vi förflyttar oss stegvis över till nya moderna miljöer, med molnlösningar, micro-services och containerteknik. Skatteverkets it-avdelning är en av Sveriges största med närmare 1500 medarbetare som ansvarar för utveckling, drift och förvaltning av Skatteverkets it-landskap.
Vi jobbar i tre EA-team inom beskattningsområdet och du kommer att tillhöra teamet som främst stöttar utvecklingen inom brottsbekämpning. De tre teamen träffas regelbundet för att säkerställa helheten för arkitekturen inom beskattningen. Som EA har du ett helhetstänk och stöttar även andra områden med din kompetens.
Du kommer tillhöra vår IT utvecklingsenhet brottsbekämpning i Göteborg, Malmö, Sundbyberg eller Umeå.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- vara målfokuserad och bidra till att syftet med verksamheten uppnås
- ha god problemlösningsförmåga, se mönster och kunna göra avgränsningar
- god ledarskapsförmåga
- ha förmåga att se helheten och presentera information som är relevant i sammanhanget
- ha god samarbetsförmåga, vara hjälpsam och ha ett gott bemötande
- ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och kunna ställa om vid förändringar
- kunna utrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Du ska även ha:
- flerårig, aktuell och relevant erfarenhet av applikationsarkitektur på enterprisenivå i en stor komplex it-miljö inom en stor organisation
- aktuell erfarenhet inom tjänstebaserad arkitektur
- flerårig och aktuell erfarenhet av att använda modeller för att analysera och dokumentera arkitektur
- vana att leda och stötta andra arkitekter och ha erfarenhet av att leda workshops
- relevant erfarenhet av planering och genomförande av arkitekturarbete i samband med en verksamhetsförändring.
Det är önskvärt att du har erfarenhet av agil utveckling, med ramverket SAFe och/eller arbetat med AI tillämpningar.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
För att söka tjänsten vänligen klicka på, eller kopiera, länken nedan för att komma vidare till ansökningsformuläret. Referensnummer 2025/652.https://skatteverket.varbi.com/en/apply/positionquick/849285/?where=4
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/705". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448) Kontakt
Clara Hornbek (hr-specialist) clara.hornbek@skatteverket.se Jobbnummer
9488345