Senior Embeddedutvecklare / Mjukvaruingenjör C++
Futuria People AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-07-02
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Vi söker nu en senior mjukvaruingenjör till ett ledande svenskt teknikbolag med global närvaro. Här får du möjlighet att arbeta med avancerade och samhällskritiska system i tekniskt utmanande miljöer, där mjukvara, systemutveckling och innovation står i fokus.Publiceringsdatum2026-07-02Om företaget
Som en del av teamet blir du en del av ett av Nordens största teknikkonsultföretag, med möjlighet att arbeta i långsiktiga och tekniskt avancerade uppdrag. Du får arbeta nära några av Sveriges mest innovativa teknikbolag och bidra till lösningar som gör verklig skillnad.
Företaget verkar inom flera branscher, bland annat försvar, industri, telekom, fordon och medtech. Här finns stora möjligheter att utvecklas både som specialist och i ledande roller.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund.
Om rollen:
Vi söker dig som trivs nära tekniken och som har en stark grund inom mjukvaruutveckling, med fokus på embeddedsystem och C++.
Du kommer att arbeta med utveckling av komplexa system där kvalitet, prestanda och långsiktighet står i centrum. Rollen kan variera beroende på uppdrag och kompetens, men innefattar ofta:
• Utveckling av mjukvara i C++ för avancerade system • Arbete med embeddednära lösningar och systemutveckling • Design och implementation av robusta mjukvarulösningar • Arbete med CI/CD, automatisering och moderna utvecklingsflöden • Samarbete med arkitekter, systemingenjörer och utvecklingsteam i tvärfunktionella miljöer • Medverkan genom hela utvecklingskedjan, från design och implementation till test och förvaltning
Du erbjuds: • Spännande och tekniskt avancerade projekt inom flera olika branscher • Möjlighet att arbeta med samhällsviktiga och säkerhetskritiska system • Goda utvecklingsmöjligheter som specialist, teknisk ledare eller teamledare • En stabil arbetsgivare med stark teknikprofil och långsiktiga uppdrag • En arbetsmiljö med stort fokus på samarbete, kunskapsdelning och balans mellan arbete och privatliv
Vi söker dig:
Har en gedigen bakgrund inom mjukvaruutveckling och vill fortsätta utvecklas i tekniskt komplexa miljöer.Kvalifikationer
• Relevant högskole- eller universitetsutbildning • Flera års erfarenhet av mjukvaruutveckling • Goda kunskaper i C++ • Erfarenhet av embeddedutveckling eller systemnära mjukvara • Erfarenhet av Git och moderna utvecklingsmetoder • Förmåga att arbeta självständigt i komplexa tekniska miljöer
Meriterande:
• Erfarenhet av CI/CD och DevOps • Erfarenhet av cloudplattformar såsom AWS, Azure eller GCP • Erfarenhet av Java, Python, Go eller .NET • Erfarenhet av systemdesign och mjukvaruarkitektur • Erfarenhet av säkerhetskritiska system eller försvarsindustrin
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Göteborg
Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Sofie Andersson:sofie@futuriapeople.se
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Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
Futuria People är rekryteringsföretaget som hjälper individer att ta nästa steg i sin karriär och företag att attrahera nya medarbetare. Genom uppsökande rekrytering och kvalitativ annonsering har vi hjälpt hundratals kandidater till ett nytt jobb och en mer stimulerande vardag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7244589-2082139". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuria People AB
(org.nr 559058-2507), https://ledigajobb.futuriapeople.se
411 03 (visa karta
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411 03 GOTHENBURG Arbetsplats
Futuria Jobbnummer
9988941