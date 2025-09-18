Senior Embedded-utvecklare
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2025-09-18
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Linköping
, Mjölby
, Finspång
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Uppdragsbeskrivning
Vi söker flera erfarna embedded-utvecklare för ett spännande konsultuppdrag inom fordonsindustrin. Uppdraget gäller avancerade systemlösningar där din kompetens blir avgörande för att driva utvecklingen framåt.
Om rollen
Som senior embedded-utvecklare kommer du att arbeta med programmering i C och C++ på Linux-plattformar. Rollen innebär ett nära samarbete med ingenjörer och specialister inom automotive, där du bidrar med din tekniska expertis och långa erfarenhet för att skapa robusta, skalbara och högkvalitativa lösningar.
Arbetet utförs på plats på heltid och passar dig som trivs i en dynamisk miljö med högt tempo och fokus på teknisk innovation.Publiceringsdatum2025-09-18Kravprofil för detta jobb
Minst 8 års erfarenhet av embedded-utveckling
Djup kunskap i C och C++
Mycket god erfarenhet av Linux-baserade system
Dokumenterad erfarenhet från fordonsindustrin
Förmåga att arbeta både självständigt och i team i en komplex utvecklingsmiljö
Övrig information
Plats: Linköping
Arbetsmodell: 100 % på plats
Start: Oktober 2025 (tidigare start är önskvärd, men senare kan diskuteras)
Uppdragstid: Till minst september 2026
Möjlighet till förlängning finns
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
585 97 LINKÖPING Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 0142-150 00 Jobbnummer
9516233