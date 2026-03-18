Senior Embedded Test Engineer
Adavo AB
2026-03-18
Startdatum: ASAP Slutdatum: Option på förlängning Omfattning: 100% Plats: Stockholm / Hybrid
Uppdragsbeskrivning
En internationell aktör inom industriella tekniska lösningar söker en senior person inom mjukvarutest för inbyggda system. Uppdraget innebär ett övergripande ansvar för teststrategi, testdesign och kvalitetssäkring av avancerade styrsystem.
Rollen kombinerar praktiskt testarbete med ett mer strategiskt ansvar där konsulten bidrar till att utveckla testmetodik, stärka automatisering och säkerställa hög kvalitet genom hela utvecklingsprocessen. Arbetet sker i nära samarbete med utvecklare, hårdvaruingenjörer och produktansvariga.
Du kommer även att fungera som ett tekniskt stöd för testrelaterade frågor i teamet och bidra till att etablera effektiva testprocesser samt stödja mindre erfarna testare.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utforma och vidareutveckla teststrategi och testplaner för inbyggda system
Planera, designa och genomföra systemtester (manuella och automatiserade)
Utveckla och förbättra automatiserade tester samt testverktyg
Bygga och underhålla testmiljöer för hårdvarunära testning
Analysera fel och genomföra felsökning i komplexa system
Säkerställa testbarhet genom granskning av krav och tekniska lösningar
Rapportera testresultat, risker och förbättringsförslag till relevanta intressenter
Skall-krav
Flera års erfarenhet av systemtest inom embedded / inbyggda system
Kunskap om RTOS, mikrokontrollersystem och Embedded Linux
Erfarenhet av kommunikationsprotokoll i inbyggda system
Erfarenhet av testautomatisering med exempelvis Python eller liknande verktyg
Erfarenhet av versionshantering och CI/CD-verktyg
Erfarenhet av agila arbetssätt, exempelvis Scrum
Meriterande
Kunskap om IoT-relaterad kommunikation och gateway-lösningar
Programmeringskunskap i C/C++
Erfarenhet av arbete med elektriska system eller teknisk integration nära hårdvara Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7384088-1900626".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adavo AB
(org.nr 559432-2215), https://adavoab.teamtailor.com
