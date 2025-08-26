Senior embedded software engineer
2025-08-26
Cikoria Embedded fortsätter växa och vi söker seniora mjukvaruutvecklare, hårdvaruutvecklare och systemingenjörer. Vi har kunder inom alla branscher och du kan förvänta dig uppdrag inom allt från medicinteknik till självkörande fordon. Vi utför våra uppdrag både in-house och hos våra kunder. Eftersom vi är ett växande företag välkomnar vi dig också att utforska andra roller inom organisationen som ingenjörschef eller inom försäljning.
Om dig
Vi förväntar oss följande av dig som kollega:
att du har en mycket hög integritet. Du kommer att berätta för din chef (eller kunden för den delen) om du tror att de har fel.
att du är stolt över ditt arbete. Du förstår att ditt rykte (och vårt) är beroende av en högkvalitativ leverans varje gång.
Vi förväntar oss inte att du ska vara en utmärkt kommunikatör, men vi förväntar oss att du försöker. Du förstår att genom att prata med din kund minskar du fler projektrisker än något annat.
Du har flera års erfarenhet av att arbeta inom domänen för inbyggda system. Du har en magisterexamen eller motsvarande. Vi förväntar oss att du talar och skriver både svenska och engelska flytande.
Erfarenhet från följande områden är meriterande:
Säkerhetskritiska och/eller cybersäkerhetsrelaterade applikationer som automotive, medtech, rail etc.
ISO/IEC/SAE-standarder som 26262, 21434, 13489, 62304, 13485, 61508, 62443, 18031
Om Cikoria Embedded
Vi är ett ungt ingenjörsföretag fyllt med seniora ingenjörer och tillsammans bygger vi Sveriges ledande konsultföretag inom säkerhetskritiska inbyggda system. Vi jobbar tillsammans med stora internationella företag men även små lokala start-ups. Vi har kunder inom ett brett spektrum av branscher som till exempel bilindustri, med-tech, tåg- och industriteknik. Vi har färdiga utvecklingsprocesser, metoder och mallar för flera industristandarder vilket gör att vi på ett kostnadseffektivt sätt kan hjälpa våra kunder utveckla nya produkter till rätt kvalitet och enligt tidsplan.
Vi har moderna kontor i Stockholm City (Fridhemsplan). Vårt ledningssystem är certifierat mot ISO 9001, 14001, 27001.
Om du tror att vi är rätt arbetsplats för dig och att du är rätt för oss, skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
