I rollen som senior elmarknadsanalytiker blir du en del av vår samhällsviktiga och ständigt växande organisation. Vill du ta dig an energiutmaningen och vara med och jobba för ett lysande Sverige? Välkommen med din ansökan till vårt växande team på enheten Förhandsmarknad och kapacitet.
Du kommer arbeta med att utveckla och förvalta den europeiska elmarknadsdesignen för att forma denna för att stödja samhällsutvecklingen i Sverige.
I arbetsuppgifterna ingår specifikt att arbeta med en eller flera av områdena:
• den finansiella elmarknaden och flaskhalsinkomster
• kapacitetsberäkning,
• elområdesanalys och mothandel.
I den här rollen får du möjlighet att utvecklas inom internationellt arbete och kommer allt eftersom ha möjlighet att ta en större roll i att leda internationella arbetsgrupper. Det finns också möjlighet att utvecklas inom någon av sakområdena och bli bland de främsta inom Europa inom dessa sakområden.
Sektionen Grossistmarknader ansvarar för att utveckla och förvalta elmarknadsdesign för långsiktig prissäkring, dagen före-marknaden och intra dag-marknaden samt för att säkerställa att Svenska kraftnät lever upp till bestämmelserna i REMIT och transparensförordningen. Utöver detta har sektionen ansvar inom Svenska kraftnäts arbete med kontinuitet och civil beredskap. Sektionen består av 20 medarbetare på enheterna Förhandsmarknad och kapacitet samt Marknadskoppling och transparens. Inom sektionen finns junior, senior analytiker roller samt specialistroller.
Vi har en fin sammanhållning och värdesätter respekt mot varandra, nyfikenhet, öppenhet och att visa varandra omsorg. Rollen passar dig som är modig och uthållig och som kommer trivas med att utmana nuvarande design och metoder.
Om dig
Skallkrav:
För att lyckas i rollen behöver du kunna samarbeta konstruktivt och prestigelöst med andra. Du har lätt för att föra fram din talan, och vinner andras respekt, när du lägger fram argument.
Du arbetar målinriktat och metodiskt, planerar och prioriterar sitt arbete väl samt fullföljer uppgifter inom givna tidsramar. Du kan analysera komplexa frågeställningar, och bidra till lösningar som tar hänsyn till både kort- och långsiktiga perspektiv.
Vi söker dig som har:
• civilingenjörexamen inom energi/ el/ elkraft alternativt att du har examen inom nationalekonomi eller juridik med inriktning mot EU rätt eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
• flerårig arbetslivserfarenhet från liknande roll inom elmarknad, elsystem, energisystem eller elkraft.
Du är flytande i tal och skrift på svenska och har mycket goda kunskaper i tal och skrift på engelska.
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av:
• marknadsdesign
• elhandel, elmarknadsanalys
• finansiella marknader
• kapacitetsberäkning
• tolkning och revidering av EU-rätt
• internationella avtal.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg, Göteborg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Resor förekommer i denna tjänst (Används vid behov om det är relevant för tjänsten)
• Sista ansökningsdag, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en Anställningsform + ev. skift/beredskap
• I denna rekryteringsprocess tillämpas tester (Används vid behov om det är relevant för tjänsten)
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef , vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Stefan Svensson 010-475 8199 vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Johanna Kollander 010-489 26 58., Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
