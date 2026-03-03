Senior Elkonstruktör
2026-03-03
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-03-03Beskrivning av jobbet
Vårt automationsteam i Örebro är teknikintresserade personer som arbetar med olika roller kopplat till industri, el och automation. Vi arbetar mot några av AFRYs största kunder antingen i AFRY:s regi eller direkt i våra kunders verksamheter. Våra kunder finns främst inom tillverkningsindustri samt försvarsindustri, där vi bidrar med specialistkunskap till deras projekt och leveranser.
I rollen som senior Elkonstruktör arbetar du med konstruktionsarbete av bland annat apparatskåp, styrsystem uppgraderingar i befintliga system men även nykonstruktion av helt nya system. Du kommer även arbeta med idrifttagning, systembeskrivningar och/eller projektledning inom el beroende på ditt intresse och din erfarenhet. Hos oss får du jobba med en bred portfölj av projekt och mot olika industrier så som kärnkraft-, vattenrening- och produktionsindustri. Hos oss är rollen som Elkonstruktör både bred och varierande, vilket ger dig möjligheten att själv anpassa rollen efter dina erfarenheter och ambitioner. Kvalifikationer
Eftersom du kommer vara delaktig i att utveckla framtidens tekniska lösningar tror vi att du är en engagerad, nyfiken och teknikintresserad person som driver saker från idé och ända till mål. Vi arbetar tillsammans och tänker oss att du värdesätter att samarbeta med andra och skapa engagemang, bygger relationer och är ansvarstagande i det du gör. Du är också en person som tycker det är roligt att dela med dig av kunskap och lärdomar till andra, som mentor eller sakkunnig. Du har även: Kvalifikationer
Relevant teknisk utbildning, i form av gymnasie-, högskole- eller civilingenjör inom relevant ämnesbakgrund och/eller motsvarande erfarenhet.
Minst 5 års erfarenhet av elkonstruktion för industri-projekt samt goda kunskaper i relevanta system så som: AutoCAD Electrical, Eplan, Elmaster, E3 eller ElproCAD.
Kunskap inom dimensionering av utrustning för projekt inom 400 - 1000V
B-körkort då resor ingår i tjänsten.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande
Konstruktionskunskaper inom fordonsbaserad elkonstruktion
Ytterligare information
Sista ansökningsdag för tjänsten är 2026-03-31. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Frågor? Kontakta mig!
Eric Jacobsson, Service area manager eric.jacobsson@afry.com
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF13893Y". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474) Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9773951