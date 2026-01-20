Senior Ekonomikonsult Microsoft Dynamics 365 Business Central
2026-01-20
"-Det bästa med mitt jobb? Det är helt klart variationen och möjligheten att göra verklig skillnad för våra kunder! Ena stunden hjälper jag ett e-handelsbolag att effektivisera sina finansprocesser, nästa stund stöttar jag en grossistverksamhet med att växa smartare. Det är otroligt motiverande att se hur våra lösningar faktiskt påverkar deras vardag - på riktigt! Lägg till att jag har lyxen att jobba med ett grymt team där hjälpsamhet och kompetens går hand i hand. Vi lär av varandra, stöttar varandra och har kul tillsammans. Och med Dynamics 365 Business Central som plattform ligger vi alltid i teknikens framkant - vilket gör att jag utvecklas varje dag."
Så beskriver Johanna varför hon trivs så bra hos oss på Fellowmind och i rollen som Ekonomikonsult inom Microsoft Dynamics 365 Business Central.
OM TJÄNSTEN
Din primära arbetsuppgift hos oss är att hjälpa våra kunder att utveckla och förbättra sina finansiella affärsprocesser. Detta gör vi tillsammans i ett projektteam där vi med samlad kompetens förstår kundens hela verksamhet och hjälper dem i arbetet med att implementera ett nytt affärssystem, anpassa det och/eller uppgradera. Arbetsuppgifterna är varierande och inom ett brett spektrum och för att nämna några:
Förstudiearbete för att identifiera kundens fulla behov och därefter ta fram lösningar. Det kan vara standardlösningar men också unika lösningar anpassade för just kundens behov.
Anordna workshops och utbilda kundens medarbetare i affärssystemet.
Testning, parametersättning och migrering av data.
Hjälpa och coacha kunderna vidare med sina verksamhetsprocesser.
Hjälpa kunderna att få ut det mesta av sin Business Central-installation.
Rådgivning avseende strategiska systemval för kringprocesser likt koncernrapportering.
Med vår "tillsammans-kultur" och våra värderingar - Always personal, Better together, Serious about fun och Act with courage är vi ett stöd genom hela arbetets gång och kundens fortsatta tillväxt.
Något som utmärker oss på Fellowmind är att vi numera sällan jobbar i rena ERP-projekt utan vi pratar snarare om plattformsprojekt där vi kan leverera på hela Microsoft plattform där vi förutom vår BC/NAV-avdelning har specialistgrupperingar inom Customer Engagement (CRM), Modern Work, Data & AI, Cloud & Security Infrastructure samt Custom Application Development vilket gör att vi kan addera ett än större värde till våra kunder.
VEM ÄR DU?
Vi söker primärt dig som idag arbetar i en likande roll som ekonomikonsult inom Dynamics 365 Business Central men som av någon anledning känner att något saknas. Kanske känner du inte att du utvecklas och jobbar inte med de senaste versionerna. Eller så saknar du sammanhållningen som är något vi lägger ett stort fokus på. Kanske känner du att ni inte är tillräckligt stora för att kunna erbjuda den bredd som vi nämnt ovan. Oavsett vad så är vi övertygade at vi har något att erbjuda dig!
Ett annat alternativ är att du idag arbetar som applikationskonsult med fokus på ekonomiprocesser men inom något annat ERP-system, exempelvis Jeeves, Unit4, Visma, Pyramid eller något av de andra på marknaden, men är nyfiken och vill förkovra dig inom Microsoft Dynamicsvärlden!
Som person tror vi att du har förmågan, intresset och kreativiteten som krävs för att utmana både Fellowminds och våra kunders processer. Vi söker dig som är driven, har ett affärsmässigt förhållningssätt samt motiveras av tydliga mål och resultat. Likaså är du en teamplayer som likt oss tror på laget före jaget. Då du ofta arbetar i mer än ett projekt samtidigt är det också viktigt att du har god erfarenhet av att prioritera och strukturera ditt arbete.
Då du kommer jobba med både svenska och internationella kunder är det en förutsättning att du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.
DET PRAKTISKA
Start: Omgående, men vi har givetvis förståelse för att du har en uppsägningstid.
Omfattning: Heltid, kontorstider, men vi är väldigt flexibla här utan utgår från att det ska fungera för alla parter.
Placering: På något av våra centrala kontor i Malmö, Helsingborg, Jönköping eller Växjö
Rekryteringsprocessen kommer att bestå av telefonintervju, djupintervjuer, tester/case och referenstagning.
Vi jobbar med löpande urval, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
OM FELLOWMIND
Fellowmind är ett europeiskt marknadsledande företag som påskyndar våra kunders digitala transformation. Genom Microsofts molnbaserade lösningar för affärssystem, dataanalys, CRM, intranät och digitala samarbetsverktyg kan vi erbjuda en komplett digitalisering av kundernas kärnverksamhet. Fellowmind lägger även fokus på slutanvändarna och hjälper dem att lära sig och anpassa sig till nya applikationer som förenklar deras arbete. Bolaget grundades 2005 och är nu aktivt i fem länder - Danmark, Finland, Nederländerna, Polen och Sverige. Läs mer på www.fellowmind.se Så ansöker du
