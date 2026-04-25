Senior DWH-utvecklare inom SQL Server och Angular
2026-04-25
Publiceringsdatum2026-04-25Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kommer in i en central roll i en större kommunal organisation där Data Warehouse-plattformen är en viktig del av styrning och uppföljning inom projekt och ekonomi. Miljön är on-prem och bygger på SQL Server, med ett team som ansvarar för både vidareutveckling, applikationsdrift och support.
Här får du arbeta nära både verksamhet och teknik i lösningar som används brett i organisationen. Uppdraget passar dig som trivs när du får kombinera specialistkunskap inom DWH och ETL med webbutveckling, felsökning och löpande förbättringar. Det är särskilt intressant om du gillar komplexa verksamhetsnära lösningar där din förståelse för både dataflöden och användarbehov gör tydlig skillnad.
ArbetsuppgifterDu utvecklar, förvaltar och supportar lösningar på en on-prem DWH-plattform byggd på SQL Server.
Du arbetar med lösningar inom projektstyrning och ekonomistyrning, från behov till färdig implementation.
Du driver och vidareutvecklar ETL-processer, datalagerarkitektur och rapportlösningar.
Du utvecklar och förvaltar webb-applikationer, med Angular som en viktig del av lösningslandskapet.
Du samarbetar nära både verksamheten och utvecklare inom backend och frontend för att omsätta krav till hållbara lösningar.
Du bidrar till applikationsdrift, felsökning och support, och deltar vid behov i planerad beredskap utanför kontorstid tillsammans med teamet.
KravFlerårig erfarenhet inom datalager-området, arkitektur och ETL-processer.
Mycket god erfarenhet av SQL Server samt SSIS, SSRS och SSAS.
Lång erfarenhet av att arbeta med Angular.
Erfarenhet av att utveckla och förvalta webb-applikationer.
Specialistkompetens inom SQL och ETL i on-premise-miljö.
Bred erfarenhet av DWH-relaterade lösningar i kommunal verksamhet, inom flera områden och verksamheter.
Djup förståelse för Antura och Raindance, särskilt deras databasstruktur samt integrationer till och från systemen.
Erfarenhet av att självständigt driva och utveckla komplexa lösningar utifrån verksamhetskrav.
Du kommunicerar tydligt på svenska i tal och skrift och samarbetar väl med både verksamhet och utvecklingsteam.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
211 20 MALMÖ
