Senior DevSecOps Engineer
2026-01-16
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en Senior DevSecOps Engineer till en verksamhet inom försvars- och säkerhetsindustrin. Du blir en del av en organisation med ansvar för Software Excellence och Information Assurance, där du får ett helhetsansvar för att vidareutveckla, förvalta och driva en säker och robust DevSecOps-miljö. Rollen är central för att säkerställa att CI/CD-lösningar, plattformar och arbetssätt möter höga krav på säkerhet, tillgänglighet och stabilitet i komplexa och säkerhetskritiska miljöer.
ArbetsuppgifterUtveckla, underhålla och vidareutveckla software factory och CI/CD-plattformar
Designa och implementera bygg-, test- och driftsättningspipelines i nära samverkan med R&D-team
Automatisera arbetsflöden för build, test och deployment
Övervaka system och proaktivt identifiera samt åtgärda problem kopplade till prestanda, stabilitet och tillgänglighet
Delta i och vid behov leda incidenthantering samt genomföra rotorsaksanalyser
Säkerställa hög driftsäkerhet genom löpande underhåll, patchning och optimering
Bidra till ökad skalbarhet, robusthet och säkerhet genom införande och utvärdering av nya verktyg och tekniker
Medverka i kontinuerliga förbättringsinitiativ av processer och arbetssätt
Drifta och förvalta system i flera kund- och projektmiljöer
KravAkademisk examen inom datavetenskap/teknik eller motsvarande relevant utbildning
Flerårig dokumenterad erfarenhet av arbete i DevSecOps- och/eller DevOps-miljöer
Praktisk erfarenhet av CI/CD-verktyg såsom Jenkins, Bitbucket och/eller Artifactory (eller motsvarande)
Mycket goda kunskaper i Linux-baserade system och infrastrukturdrift
Erfarenhet av scripting och programmering, exempelvis Bash, Python, Java eller Go
Erfarenhet av containerisering och orkestrering, exempelvis Docker, Podman, Kubernetes, Helm och Ansible
Kunskap om Infrastructure as Code (IaC) samt automatiserad konfigurations- och miljöhantering
Erfarenhet av drift av större system i produktionsmiljö med höga krav på tillgänglighet och stabilitet
God förståelse för incidenthantering, felsökning och rotorsaksanalys
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av att leda incidenthantering
Erfarenhet av att leda incidenthantering
Erfarenhet av arbete i miljöer med särskilt höga krav på säkerhet och regelefterlevnad
