Dataingenjör / Data Engineer till AI Center
Region Uppsala / Elektronikjobb / Uppsala Visa alla elektronikjobb i Uppsala
2026-06-03
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Region Uppsala
Region Uppsalas ledningskontor är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Ledningskontoret leds av regiondirektören och består av cirka ett tusen medarbetare. Med en styrande, stödjande och samordnande roll har ledningskontoret i uppdrag att stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter. På så vis kan Region Uppsala axla sin roll, både regionalt och nationellt.
Vill du utvecklas och bidra till Region Uppsalas utveckling - välkommen att arbeta med oss!
Vår verksamhet
Vill du vara med i etableringen av en funktion inom Region Uppsalas ledningskontor som har i uppdrag att vara Region Uppsalas centrala expertfunktion och motor för ansvarsfull och värdeskapande användning av Artificiell Intelligens (AI)? Uppdraget är att samordna, utveckla, anpassa, kvalitetssäkra och förvalta AI-system i nära samverkan med regionens verksamheter. AI Center ska agera rådgivande och stödjande genom hela AI-systemets livscykel – från behov till hållbar förvaltning samt att säkerställa att AI-initiativ stödjer regionens digitaliseringsmål, efterlever gällande lagstiftning som AI-förordningen, och möter verksamheternas behov på ett etiskt och hållbart sätt.
Ditt uppdrag
Som dataingenjör ansvarar du för att bygga och underhålla den infrastruktur som krävs för att samla in, lagra, bearbeta och tillgängliggöra data för AI system. Du fokuserar på att skapa effektiva och skalbara dataflöden och pipelines som säkerställer att analys- och databehov uppfylls. Med stöd från andra roller ansvarar du också för att implementera mekanismer för bland annat datavalidering och datakvalitet. Du hanterar också åtkomstkontroller och säkerställer att data hanteras i enlighet med regelverk som styr verksamheten utifrån AI centers tjänstekatalog.Publiceringsdatum2026-06-03KvalifikationerKvalifikationer
• Högskole- eller universitetsutbildning inom IT, systemvetenskap, statistik, matematik eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Minst 2 års erfarenhet av att ha arbetat som dataingenjör, dataanalytiker.
Meriterande
• Erfarenhet från att arbeta med k8, containerarkitektur och CD/CI pipelines.
• Erfarenhet från att ha arbetat i system som tillgängliggör data för AI användning.
• Erfarenhet från systemutveckling som tillgängliggör Generativ AI till användare.
Din kompetens
Vi söker dig som tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare men förblir motiverad och effektiv trots bakslag och besvikelser. Arbetar på tills projektet eller uppdraget är avslutat och resultat uppnådda. Du arbetar bra med komplexa frågor, analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem. Du arbetar bra med andra människor, lyssnar, kommunicerar och löser eventuella problem på ett konstruktivt sätt. Du fattar snabba beslut och agerar utifrån dessa, trots begränsad information eller en inkomplett beskrivning.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig att vara med i uppbyggnaden av vår nya enhet inom Region Uppsala samt vara med i ett större sammanhang där vi är till för invånarnas bästa. Anställningen är heltidsanställning med tillträde enligt överenskommelse - helst i september 2026. Välkommen till en vänlig arbetsplats mitt i Uppsala där vi skapar samhällsnytta. Vårt ljusa fina kontor finns intill Resecentrum – att pendla hit är enkelt.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Vid eventuella frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Rekryterande chef: Digitaliseringsdirektör Anneli Kjellberg, anneli.kjellberg@regionuppsala.se
AI-strateg: Jonas Forsman, jonas.forsman@regionuppsala.se
Fackliga representanter:
Vision - Christianne Simson, 018-611 32 51
SACO - Örjan Olsmats, 018-611 00 00 (vxl)
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK68/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 25 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9945805