Vikarierande lärarassistent till en mindre NPF grupp
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2026-06-03
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Ludvigborgsskolan
Vår vision inom Barn- och utbildningsförvaltningen är:
KOMPETENS FÖR LIVET Lust att lära – rätt att lyckas. Alla barn och elever är nyfikna, kreativa och tänkande. Hos oss har alla en känsla för tolerans och solidaritet. Vi möter barn och elever med höga förväntningar. Vi tror på deras förmåga att lyckas i lärandet för livet. I vårt arbete är mötet med barn och elever, undervisning, medarbetarskap och ledarskap centrala delar för att nå vår vision.
Vi söker nu en lärarassistent till Ludvigborgsskolan för ett vikariat.Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag som lärarassistent är att utifrån gruppens behov, skapa strukturer för att göra skoldagen så förutsägbar, trygg och tydlig för eleverna som möjligt vilket bidrar till ökad arbetsro och studiero.
Lärarassistenten är ett pedagogiskt stöd och skapar tillsammans med undervisande lärare bra inlärningssituationer genom att hitta fungerande strategier och förstärker det som fungerar för varje elev samt arbetar förebyggande.
Du arbetar tillsammans och parallellt med undervisande lärare och bistår med arbetsmaterial som eleverna kan arbeta med eller använda utöver lektionsmaterial som undervisande lärare tillhandahåller. Tillsammans med ansvarig lärare följer ni kontinuerligt upp elevernas situation, skapar förebyggande planer och hanterar uppkomna situationer. Ni har kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare både utifrån elevens situation och utveckling.
Din kompetens
Vi söker dig som har utbildning som lärarassistent alternativt likvärdig eftergymnasial utbildning, med tidigare erfarenhet och/eller utbildning att möta ungdomar med NPF diagnoser.
Du har en stark drivkraft att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande. Din samarbetsförmåga är mycket god och du är tillmötesgående och tydlig i ditt bemötande av ungdomar, vårdnadshavare och kollegor. För att passa för tjänsten bör du vara strukturerad och kunna hantera stress.Övrig information
Tjänsten omfattas av registerkontroll. Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik.
Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss
Vi håller löpande intervjuer under ansökningstiden så skicka in din ansökan redan idag!
Information
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUF 99-26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks Kommun
(org.nr 212000-0779)
Fabriksgatan 21 (visa karta
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593 80 VÄSTERVIK Arbetsplats
Västerviks kommun Kontakt
Kommunal Kommunal vastervik.sydost@kommunal.se 010-355 40 94 Jobbnummer
9945803