Redo att ta nästa steg inom försäljning? Sök till Account Manager
Home Call Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Home Call Sweden AB i Stockholm
, Norrköping
, Sotenäs
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av försäljning och känner att du är redo för något större? Vill du utvecklas, jobba med företagskunder och ta din försäljning till nästa nivå? Då kan det här vara rollen för dig.
På Home Call arbetar vi med företagsförsäljning på uppdrag av Telenor, ett av Nordens starkaste varumärken. Du blir en del av ett växande projekt där du får arbeta med företag, bygga förtroende och skapa lösningar som gör skillnad för kunden.
📞 Om rollen
Som B2B säljare kontaktar du företagskunder via telefon och hjälper dem att hitta rätt lösningar inom telefoni. Du arbetar med hela säljprocessen, från första kontakt och behovsanalys till presentation av lösning och avslut. Det här är en roll för dig som redan kan försäljning, men som vill växla upp.
⭐ Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning och vill ta steget in i företagsförsäljning
Är målmedveten och gillar att jobba mot tydliga resultat
Är professionell, social och trygg i kunddialoger
Gillar att stänga affärer och skapa långsiktigt värde
Trivs i ett team där man peppar, tävlar och utvecklas tillsammans
Erfarenhet av B2B är meriterande, men inte ett krav.
⭐ Vi erbjuder
Konkurrenskraftiga provisioner och garantilön
Kollektivavtal
Heltidsanställning på 37 timmar per vecka
Utbildning och daglig coachning
Ett positivt arbetsklimat med engagerade ledare och kollegorPubliceringsdatum2026-06-03Om tjänsten
Plats: Stockholm, Drottninggatan 26
Arbetstid: Heltid, måndag-fredag
Anställningsform: Tillsvidareanställning
📩 Redo att växla upp?
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan tillsättas omgående. Skicka in din ansökan redan idag.
Din nästa nivå inom försäljning börjar på Home Call. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7829901-2033989". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Home Call Sweden AB
(org.nr 556876-8450), https://homecall.teamtailor.com
Drottninggatan 26 (visa karta
)
111 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Home Call Jobbnummer
9945809