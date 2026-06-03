Redo att ta nästa steg inom försäljning? Sök till Account Manager

Home Call Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-06-03


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Har du erfarenhet av försäljning och känner att du är redo för något större? Vill du utvecklas, jobba med företagskunder och ta din försäljning till nästa nivå? Då kan det här vara rollen för dig.
På Home Call arbetar vi med företagsförsäljning på uppdrag av Telenor, ett av Nordens starkaste varumärken. Du blir en del av ett växande projekt där du får arbeta med företag, bygga förtroende och skapa lösningar som gör skillnad för kunden.

📞 Om rollen
Som B2B säljare kontaktar du företagskunder via telefon och hjälper dem att hitta rätt lösningar inom telefoni. Du arbetar med hela säljprocessen, från första kontakt och behovsanalys till presentation av lösning och avslut. Det här är en roll för dig som redan kan försäljning, men som vill växla upp.
⭐ Vi söker dig som

Har erfarenhet av försäljning och vill ta steget in i företagsförsäljning

Är målmedveten och gillar att jobba mot tydliga resultat

Är professionell, social och trygg i kunddialoger

Gillar att stänga affärer och skapa långsiktigt värde

Trivs i ett team där man peppar, tävlar och utvecklas tillsammans

Erfarenhet av B2B är meriterande, men inte ett krav.
⭐ Vi erbjuder

Konkurrenskraftiga provisioner och garantilön

Kollektivavtal

Heltidsanställning på 37 timmar per vecka

Utbildning och daglig coachning

Ett positivt arbetsklimat med engagerade ledare och kollegor

Publiceringsdatum
2026-06-03

Om tjänsten
Plats: Stockholm, Drottninggatan 26

Arbetstid: Heltid, måndag-fredag

Anställningsform: Tillsvidareanställning

📩 Redo att växla upp?
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan tillsättas omgående. Skicka in din ansökan redan idag.
Din nästa nivå inom försäljning börjar på Home Call.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7829901-2033989".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Home Call Sweden AB (org.nr 556876-8450), https://homecall.teamtailor.com
Drottninggatan 26 (visa karta)
111 51  STOCKHOLM

Arbetsplats
Home Call

Jobbnummer
9945809

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