Anhörigkonsulent inriktning psykisk ohälsa till anhörig- och kunskapscenter
Norrköpings kommun / Behandlingsassistentjobb / Norrköping Visa alla behandlingsassistentjobb i Norrköping
2026-06-03
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Vill du vara med och utveckla vårt anhörigstöd och göra skillnad för anhöriga? Då kan du vara vår nya anhörigkonsulent!
Vilka är vi?
Vård- och omsorgskontorets huvuduppdrag är att tillgodose en god vård och omsorg till invånarna i Norrköpings kommun. I kontorets uppdrag ryms särskilda boenden, hemtjänst, hemsjukvård, kommunens kostverksamhet samt myndighetsutövning och förebyggande verksamhet. Med våra cirka 3000 medarbetare utgör vi kommunens näst största kontor. Tillsammans skapar vi en meningsfull och trygg vardag för alla som är i behov av vår hjälp.
Nu söker vi anhörigkonsulenter med inriktning psykisk ohälsa, som vill bidra tillsammans med oss!
Anhörig- och kunskapscenter arbetar utifrån socialtjänstlagen med att underlätta för anhöriga som vårdar eller stöder någon närstående som är långvarigt sjuk, äldre, har funktionsnedsättningar eller andra svårigheter.
Enheten består idag av åtta anhörigkonsulenter och två kuratorer som tillsammans har en bred kompetens över områden som psykisk ohälsa/psykiatri, beroende/missbruk, demens, funktionsnedsättningar och somatisk sjukdom. Vi träffar anhöriga i alla åldrar från barn till äldre.
Anhörig- och kunskapscenter är centralt beläget på Drottninggatan i Norrköping. Verksamheten drivs av vård- och omsorgskontorets myndighetsutövning i samarbete med socialkontoret.Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att ge anhörigstöd till anhöriga som lever nära en närstående som har psykisk ohälsa/psykiatrisk diagnos eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Stödet kan vara enskilda stödjande samtal, samtalsgrupper, utbildningar och informationsinsatser.
Du utvecklar, planerar och leder grupper, utbildningar och aktiviteter. Vissa grupper hålls i samverkan med andra aktörer. I tjänsten ingår att på olika sätt marknadsföra och informera om vår verksamhet både digitalt och inför grupper, på mässor och liknande. Verksamheten erbjuder också aktiviteter med fokus på anhörigas egen hälsa och återhämtning.
Vem är du?
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning för uppdraget, exempelvis socionom, beteendevetare eller arbetsteraput.
Flerårig erfarenhet av arbete med personer med psykisk ohälsa/psykiatri, och därmed också förståelse för anhörigas problematik, är ett krav för att vara aktuell för tjänsten.
Om du har dokumenterad kunskap om eller arbetserfarenhet av områden som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och suicidprevention är det meriterande.
Du har erfarenhet av och hög kompetens att föra stödjande, reflekterande och svåra samtal. Du har god empatisk förmåga, är trygg och stabil och kan vara samtalsledare i gruppsamtal.
Du är van att omvärldsbevaka och har god kunskap om samhällets stöd och service.
Arbetet är mycket självständigt men ställer också krav på samarbetsförmåga då samverkan med andra aktörer och kollegor är en viktig del i verksamheten.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och kan på ett tydligt sätt informera om verksamheten i olika sammanhang. Har du ytterligare språkkunskaper så ange det i din ansökan. B-körkort för bil med manuell växellåda är önskvärt.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: I huvudsak dagtid, visst kvällsarbete förekommer regelbundet
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 14 juni, intervjuer kan ske löpande
Kontakt: Enhetschef Tove Brusman, 011-15 28 88, tove.brusman@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
602 42 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
9945807