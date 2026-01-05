Senior DevOps ingenjör
Syntronics interna kompetensnätverk ger dig möjlighet att växa snabbt både tekniskt och i din roll som konsult. Hos oss finns det alltid kunniga kollegor nära till hands som bollplank och inspiratörer.
Vi söker en erfaren och driven Senior DevOps ingenjör som vill vara med och utveckla framtidens infrastruktur och automatiserade arbetsflöden. Hos oss får du arbeta i en innovativ miljö där du har möjlighet att påverka och forma våra kunders DevOps-processer.
Som Senior DevOps Ingenjör hos oss får du jobba med:
Arbeta för att säkerställa att applikationer och pipelines uppfyller deras karv för dirftsättning och testning.
Utveckla och underhålla skript och funktioner för automatisering av bygg-, test- och distributionsprocesser.
Övervaka och felsöka problem, inklusive driftsavbrott, problem med nätverksanslutning och andra potentiella flaskhalsar.
Samarbeta med andra projektmedlemmar för att förbättra pipelineprestanda, säkerhet och skalbarhet.
Fortlöpande undersöka och utforska nya verktyg och tekniker för att förbättra pipelines effektivitet.
Vi söker en Senior DevOps Ingenjör som:
Har en civil- eller högskoleingenjörsexamen inom data, teknisk fysik eller liknande.
Har minst 8 års erfarenhet av DevOps-utveckling.
Erfarenhet av att arbeta med mjukvarupipelines, inklusive erfarenhet av CI/CD och verktyg som Jenkins, Maven, Gradle, Kubernetes, Vault, Bitbucket, Git, Artifactory, SonarQube.
Erfarenhet av mjukvaruutveckling i Java.
Kan kommunicera flytande på svenska och engelska.
Meriterande:
Kunskaper i skriptspråk som Bash, Python, Groovy eller Golang.
Kunskaper om Linux/Unix-baserade system och infrastruktur.
Kännedom om Docker, Rancher, K3S och Kubernetes.
Vi arbetar för en jämn könsfördelning och ser gärna kvinnliga sökande.
Syntronic erbjuder en trygg anställning i en dynamisk och framåtriktad miljö. Att vi är ett team är vår styrka, därför ser vi att du arbetar tillsammans på plats med oss på kontoret - när du inte behövs hos någon av våra kunder förstås!
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt. Välkommen till Syntronic!
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 10 februari. Vi arbetar med löpande urval.
