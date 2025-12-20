Senior DevOps Engineer
2025-12-20
Din rollDu kommer att arbeta i ett projekt som ska utveckla ett molnbaserat system. Du ska designa, bygga och underhålla infrastruktur och automation. Du kommer att vara bryggan som knyter ihop utveckling, drift och molnfunktionalitet och säkerställer att alltifrån lokala byggjobb till produktionsreleaser är konsekventa.
Du ska se till att flöden fungerar som de ska och att utvecklarna får de förutsättningar de behöver.
Din profilDu är drivande, utåtriktad och villig att ta ansvar, har en positiv grundsyn, god samarbetsförmåga och har lätt för att kommunicera. Eftersom vi jobbar i en internationell miljö är det viktigt att du, utöver svenska, även behärskar engelska i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har en högskoleutbildning med inriktning på datateknik och nätverk eller motsvarande kunskaper och utbildning som bedöms likvärdiga. Du har minst 8 års erfarenhet av branschen och ett djupt intresse för teknik.
Kunskaper/områden som är värdefulla är:CI/CD-Designa, implementera och underhålla CI/CD pipelines-Implementera semantisk versionshantering-Hantera artifakter i databaser? Jenkins, GitLab mm.Kubernetes -Hjälpa cloudarkitekten med design och underhåll av Kubernetes manifest och Helm chart. -Felsökning av pods, loggar mm-Konfiguration av Kubernetes-Integrera externa tjänsterDockerObserverbarhet-Integrera fullständig observerbarhetsstack-Grafana-Prometheus etcGoda kunskaper i Linux Versionshanteringssystem (GIT)Säkerhet-Hantering av sekretessbelagd information-Koordinera TLS och certifikatrotationAutomation-Bash, Makefiles, JenkinsfilerArbetat med ärendehanteringssystem, ex JIRA
I arbetet ingår resor och kundkontakter.
Start date: 2026-03-02
End date: 206-06-30
Svar senast: 2026-01-15
Distansarbete: Nej
Område: Stockholm
Vänligen ansök direkt via vårt system med:
• Ditt uppdaterade CV
• Tillgänglighet att påbörja uppdraget
Beskriv i motiveringen varför du är lämplig för detta uppdrag - hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställning, utbildning och personliga egenskaper.
Observera: Vi accepterar inte ansökningar via post. Alla ansökningar måste skickas via portalen för att vara giltiga.
Heltid på plats i kundens lokaler. Urval av kandidater sker löpande. Mycket goda möjligheter till förlängning. Om du är intresserad rekommenderar vi att du ansöker omedelbart.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
