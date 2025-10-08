Senior Design Engineer - Kongsberg Maritime Sweden AB
2025-10-08
Hos oss får du möjlighet att utveckla och påverka några av världens mest avancerade marina drivsystem. Du får kombinera djup teknisk kompetens med praktiskt ingenjörsarbete - i ett team som värdesätter erfarenhet, precision och laganda! Publiceringsdatum2025-10-08Om tjänsten
Som Design Engineer inom POD propulsion hos Kongsberg Maritime blir du en central del i utvecklingen av våra POD-system. Du arbetar med tekniskt ansvar för 3D konstruktion, granskning och uppföljning av produkter från tidiga idéer och koncept till färdig produkt och leverans. Rollen innebär nära samarbete med kollegor i Sverige och Finland samt leverantörer och kunder internationellt. Arbetet innebär produktutveckling, detaljkonstruktion såväl som konstruktion av rörliga komponenter för kundanpassningar.
PODS är högteknologiska, helt elektriska framdrivningssystem och en viktig del av vår portfölj av miljövänliga marina lösningar med hög prestanda, låg ljudnivå och enastående manövreringsförmåga.
Tjänsten är placerad i Kristinehamn eller Åbo, Finland. Resor förekommer. Dina arbetsuppgifter
Konstruktion och detaljutveckling av mekaniska och elektrotekniska komponenter i POD-system, med fokus på rörliga delar och komplexa mekaniska system
Arbeta i Siemens NX och hantera ritningar i Teamcenter.
Konstruktionsgranskning och stöd till juniora kollegor.
Säkerställa att produkter uppfyller tekniska och kundspecifika krav.
Delta i nyutvecklingsprojekt, anpassa produkter till kundspecifika behov och bidra med förbättringar inom befintlig produktportfölj.
Kontinuerlig kontakt med leverantörer och kunder för att säkerställa rätt komponenter, kvalitet och leverans.
Om dig
Med ditt stora teknikintresse tar du dig gärna an problemlösning på ett positivt och engagerat sätt. Du trivs i en miljö med många kontaktytor och tvärfunktionellt samarbete med en stark drivkraft att leverera högkvalitativa produkter till våra kunder.
Vi ser gärna att du har:
Ingenjörsutbildning inom mekanik, maskinteknik eller elektronik.
Mycket goda kunskaper i 3D CAD.
Erfarenhet av komplex konstruktion inklusive rörliga delar.
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för projekt och leveranser.
Erfarenhet av att konstruktionsgranska och stötta kollegor.
Meriterande:
Erfarenhet av Teamcenter eller andra PDM-system.
Kunskap inom elektronik, hydraulik eller marintekniska system.
Erfarenhet av internationellt samarbete och leverantörskontakter.
Som person är du:
Du är nyfiken och initiativtagande, med en naturlig vilja att lära dig genom praktiskt arbete. Du trivs i en miljö där förändring och nya lösningar är en del av vardagen, och du är flexibel och öppen för nya idéer. Du arbetar strukturerat och noggrant, med fokus på detaljer och kvalitet, samtidigt som du är en lagspelare som gärna delar med dig av din kunskap och stöttar dina kollegor när det behövs.
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider och kollektivavtal med möjlighet till visst distansarbete
Friskvårdsbidrag och extra stöd för motionslopp
Arbetstidsförkortning
Subventionerad lunch i personalmatsal och tillgång till gym
Föräldralön och förmånliga försäkringar Om företaget
KONGSBERG är en global teknologikoncern med en tvåhundraårig historia av innovation. Vi har vårt huvudkontor i Kongsberg, Norge, och verksamhet i 35 länder. Vi tror att mångfald är vår styrka och främjar en inkluderande kultur som skapar utrymme för olika perspektiv och idéer.
Kongsberg Maritime är en teknologipionjär som möjliggör en hållbar framtid för våra hav. Med vår vision om nollutsläpp driver vi den maritima industrin framåt och löser våra kunders svåraste problem. Vi levererar världsledande produkter för framdrivning av fartyg inom alla marina sektorer på marknaden. Våra lösningar förbättrar effektivitet och säkerhet utifrån våra kunders unika behov.
Kongsberg Maritime i Kristinehamn har ca 370 engagerade medarbetare som arbetar med forskning, utveckling, försäljning, design, service och montering av marknadsledande fartygslösningar. Vårt eget hydrodynamiska forskningscenter erbjuder världsledande support för våra produktcenter och kunder globalt.
Om rekryteringsprocessen
I den här rekryteringen samarbetar vi med Tacting där alla rekryteringskonsulter är certifierade enligt DNVs standard samt arbetar med fördomsfri rekrytering. Med hjälp av kapacitetstester och personprofilanalyser genomför Tacting en objektiv bedömning på hur du kan komma att hantera dina nya arbetsuppgifter hos oss och samtidigt minimera risken för diskriminering och särbehandling.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Elin Skau på 073-529 69 67 eller Ulf Holmgren på 076-307 10 29.
Välkommen in med din ansökan senast 23 oktober! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tacting AB
(org.nr 556874-0491), https://tacting.com/ Arbetsplats
Tacting Kontakt
Elin Skau elin.skau@tacting.com +46 73-529 69 67 Jobbnummer
9547679