Senior Data Scientist - konsultuppdrag
Edge Of Talent AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-12-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Edge Of Talent AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i framkant av AI och avancerad analys och bidra till datadrivna beslut i en verksamhet med stor samhälls- och affärsnytta? Vi söker nu Seniora Data Scientists för ett spännande konsultuppdrag hos kund, där du får möjlighet att kombinera strategiskt tänk med praktisk implementering av värdeskapande AI-lösningar.
I rollen blir du en nyckelperson i att ta analyser och insikter till nästa nivå i en snabbt föränderlig omvärld, där efterfrågan på avancerad analys och prediktiva modeller är stor både inom och utanför organisationen.
Din roll
Som Senior Data Scientist arbetar du både strategiskt och operativt med att utveckla, implementera och vidareutveckla AI- och analyslösningar som skapar konkret affärsvärde. Du driver analysinitiativ från idé och MVP till produktionssättning och fungerar som rådgivare inom AI-möjligheter i organisationen.
Ditt ansvar
I uppdraget kommer du bland annat att:
Implementera AI och maskininlärning för att öka precision och effektivisera insiktsgenerering
Utveckla analyser inom trendspaning, prognoser och tidsserieanalys
Koppla samman flera interna och externa datakällor för att skapa tydliga och värdeskapande analyser
Vidareutveckla automatiserade arbetsflöden samt säkerställa att datalager och IT-förutsättningar (t.ex. Azure storage) stödjer analysarbetet
Leda och coacha kollegor kring AI-tillämpningar och identifiera relevanta användningsområden
Delta i tvärfunktionella samarbeten för att dela best practice och skapa synergier
Säkerställa att analyserna är affärsrelevanta genom god förståelse för både teknik och verksamhet
Presentera analyser och insikter på ett pedagogiskt sätt, anpassat till olika målgrupperPubliceringsdatum2025-12-10Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Flera års erfarenhet av programmering i Python, PySpark eller motsvarande språk
Flera års erfarenhet av att utveckla tydlig, effektiv och skalbar kod för AI-initiativ från MVP till realiserat värde
Gedigen erfarenhet av att analysera stora datamängder med hjälp av maskininlärning
Erfarenhet av GenAI för marknads- och trendspaningar
Erfarenhet av prediktiv modellering och prognosarbete
Relevant akademisk examen från universitet eller högskola
Meriterande erfarenheter
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet och branschinsikt inom energi eller närliggande sektorer
Erfarenhet av arbete med datakvalitet, inklusive identifiering av brister och initiering av förbättringsåtgärder
Erfarenhet av visualiseringsverktyg såsom Power BI
Placering
Uppdraget genomförs hos kund i Sverige. Hybridarbete kan förekomma enligt överenskommelse.
Tidplan och omfattning
Startdatum: 12 januari 2026
Omfattning: Heltid (40 timmar per vecka)
Planerat slutdatum: 30 september 2026 Detta är ett uppdrag för dig som vill ligga i teknisk framkant, arbeta nära affären och bidra till lösningar som gör verklig skillnad. Låter det här som nästa steg för dig? Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edge of Talent AB
(org.nr 556997-1871) Arbetsplats
Edge of Talent Kontakt
Elnaz Tajahmadi elnaz.tajahmadi@edgeoftalent.com Jobbnummer
9638193