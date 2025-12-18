Senior Cyber Security Specialist
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle.
Inom vår enhet Cyber Security & Resilience arbetar vi med att skydda samhällsviktig infrastruktur och utveckla hållbara säkerhetslösningar för framtiden. Vi söker nu en Senior Cyber Security Specialist som vill bidra till att stärka cybersäkerheten i kritiska verksamheter.Publiceringsdatum2025-12-18Beskrivning av jobbet
Arbetsområden:
Arbeta som konsult i strategiska och tekniska uppdrag hos nyckelkunder inom försvar och samhällskritiska organisationer
Självständigt planera och genomföra insatser utifrån kundens behov
Utföra teknisk planering, riskhantering och rapportering till ledningsgrupper
Implementera och arbeta med standarder som ISO 27001, NIS2, Cyber Resilience Act, ISO/SAE 21434:2021, R155/156 samt gärna NIST eller IEC62443
Du blir en viktig spelare för att bidra till utveckling av organisation, produkter och tjänster med fokus på säkerhet. I rollen som konsult innebär att både delta i och driva kompetenshöjande aktiviteter och kunskapsdelning inom teamet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Akademisk examen (grundkrav), gärna specificerad mot Master of Science eller informationsteknik, alternativt IT, cybersäkerhet eller liknande områden
Minst 3 års erfarenhet av strategiska roller i verksamhetskritiska organisationer
Dokumenterad erfarenhet av arbete med standarder och ramverk såsom ISO 27001, NIS2, Cyber Resilience Act, ISO/SAE 21434:2021, R155/156 samt gärna NIST eller IEC62443
Mycket goda kunskaper i engelska (danska eller norska är ett plus)
Meriterande:
Erfarenhet av DevSecOps, produkt- och tjänsteutveckling
Bakgrund inom försvar eller annan samhällsviktig verksamhet
Certifieringar inom ITIL eller liknande
Ackreditering Dina personliga egenskaper
Vi söker en självgående person som vågar fatta beslut och använder sin kompetens och erfarenhet på ett tryggt sätt. Du är en lagspelare som stöttar kollegor med dina specialistkunskaper och har ett ödmjukt och diplomatiskt förhållningssätt. Du agerar konsultmässigt, levererar högklassiga resultat och vågar ta modiga beslut i linje med AFRYs värderingar. Dessutom är du nätverkande och lyhörd, med förmåga att smälta in i olika organisationer och identifiera nya affärsmöjligheter.
Tjänsteresor förekommer i rollen.
Vi söker medarbetare till Göteborg, Trollhättan och Solna.
Säkerhetsprövning & Utbildningsverifiering
Då vi ofta jobbar inom säkerhetsklassade uppdrag kan denna tjänst komma att kräva säkerhetsprövning och registerkontroll innan en anställning. Svenskt medborgarskap är ett krav.
Inför samtliga anställningar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Ytterligare information
VI ERBJUDER
På AFRY erbjuder vi en modern arbetsplats med globalt perspektiv, kollektivavtal och en rad personalförmåner. Vår personalklubb Club AFRY organiserar sociala aktiviteter för att stärka gemenskapen.
Vi är övertygade om att mångfald stärker oss och strävar efter att skapa en kreativ och framgångsrik arbetsplats. Vi satsar på våra medarbetares utveckling med individuella utvecklingsplaner och möjlighet att ta kurser och certifieringar.
Vi tror på balans mellan arbets- och privatliv och strävar efter att skapa en hälsosam arbetsmiljö. Det är kanske därför vi rankas som en av Sveriges mest populära arbetsgivare.
En inspirerande arbetsmiljö där vi arbetar i framkant inom Cybersäkerhet och deltar i diverse utvecklingsprojekt med främsta branschaktörerna och medverkar på mässor.
KONTAKTPERSONER
Nicklas Täck, Sektionschef Product & Info Security, Trollhättan/Göteborgnicklas.tack@afry.com
Ellinor Danielsson, Talent Acquisition Partner ellinor.danielsson@afry.com
Sista ansökningsdag är 10 januari 2026 Urval och intervjuer kommer påbörjas under mitten av januari och framåt.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
