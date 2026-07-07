Senior Business Analyst
Avaron AB / Organisationsutvecklarjobb / Sundsvall Visa alla organisationsutvecklarjobb i Sundsvall
2026-07-07
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-07Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en roll där digital utveckling ska omsättas till verklig effekt i en komplex och samhällsviktig verksamhet inom hälso- och sjukvård. Här får du identifiera och kvalificera processer med tydlig förbättringspotential och omsätta behov till digitala lösningar som gör skillnad i vardagen.
Som Business Analyst blir du länken mellan verksamhet och IT. Du arbetar nära lösningsarkitekt och utvecklingsteam i ett agilt flöde och driver flera initiativ parallellt, från tidig analys och behovsbild till uppföljning efter införande. Rollen rymmer både operativt och strategiskt arbete, eftersom du också bidrar till att bygga upp strukturer, metoder och arbetssätt som stärker organisationens förmåga över tid.
Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera processutveckling, digitalisering och förändringsarbete i en miljö där ditt arbete får tydlig och långsiktig påverkan.
ArbetsuppgifterDu identifierar, analyserar och kvalificerar verksamhetsprocesser som kan förbättras med hjälp av digital teknik.
Du leder djupare processanalyser och omsätter insikter till konkreta förbättringsförslag och digitala initiativ.
Du samlar in behov från verksamheten, fångar krav och bedömer nytta inför prioritering och genomförande.
Du arbetar nära lösningsarkitekt och utvecklingsteam i ett agilt arbetssätt för att driva initiativ från första kvalificering till införande.
Du följer upp effekten av implementerade processer och stöttar verksamheten i att hitta lämpliga metoder för uppföljning.
Du bygger upp kunskap, metoder och arbetssätt inom digital processoptimering och bidrar till kunskapsöverföring i organisationen.
Du leder, coachar och kunskapshöjer grupper och individer inom uppdragets område.
KravDu har stor erfarenhet av agilt arbete, att leda djupare processanalyser, använda etablerade metoder samt implementera digitala lösningar.
Du har stor erfarenhet av automation med exempelvis stöd av RPA, AI, integrationer och andra tekniska lösningar.
Du har erfarenhet av behovsinsamling, kravfångst hos verksamhet samt nyttobedömning.
Du har goda kunskaper samt en kommunikativ och pedagogisk förmåga att leda, coacha och kunskapshöja grupper och individer.
Du har förmåga att följa upp nyttan av en implementerad verksamhetsprocess och hjälpa verksamheten att hitta lämpliga metoder för uppföljning.
Du talar och skriver svenska obehindrat.
MeriterandeErfarenhet av att arbeta i ett distribuerat team.
Erfarenhet av att driva distribuerade workshops.
Erfarenhet av IT-implementationer som involverar Cambios journalsystem Cosmic.
Pedagogisk förmåga och erfarenhet av att coacha för hållbar kompetensutveckling.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8029848-2089885". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Sundsvall Centralstation (visa karta
)
852 29 SUNDSVALL Jobbnummer
9995347